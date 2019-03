Con Trump il capitalismo americano ha imboccato un binario morto

Usa - Trump riConoscerà formalmente la sovranità di Israele sulle alture del Golan - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riconoscerà formalmente la sovranità di Israele sulle alture del Golan. Lo ha detto il vicepresidente Mike Pence alla conferenza politica dell'American Israel Public Affairs Committee, AIPAC,. 'Oggi, per la prima volta in 52 anni e con il Primo Ministro [Benjamin] Netanyahu dalla sua parte, il Presidente degli Stati …

Donald Trump riConosce la sovranità di Israele sul Golan? : Donald Trump riconosce la sovranità di Israele sul Golan? Dopo il trasferimento dell’ambasciata Usa da Tel Aviv a Gerusalemme, dopo il riconoscimento della stessa Gerusalemme a capitale di Israele, gli Stati Uniti compiono un altra svolta diplomatica a favore dello stato ebraico. Il presidente USA Donald Trump, nel corso di un incontro oggi a Washington con l’omologo israeliano Benjamin Netanyahu, firmerà infatti un decreto ...

Russiagate - Trump si prende la rivincita : ora può rilanciare la sua retorica Contro media e dem. Ma non è fuori pericolo : Soddisfazione e sollievo per Donald Trump. Delusione per gli avversari del presidente. Si possono sintetizzare così le reazioni degli opposti campi alla diffusione da parte dell’attorney general William Barr di un sommario del rapporto dello Special Counsel Robert Mueller. Dopo 22 mesi di indagine, Mueller scagiona Trump e il suo staff dall’accusa di collusione con i russi durante le presidenziali 2016. La conclusione del rapporto scatena una ...

Russiagate : “Trump assolto - non provata collusione Con Mosca” : Donald Trump è stato "assolto" per il caso Russiagate, cioè nell’inchiesta giudiziaria su presunte ingerenze da parte di Mosca atte a condizionare la campagna elettorale per le presidenziali USA del 2016, vinte proprio dall’attuale inquilino della Casa Bianca. Il ministro della Giustizia degli Stati Uniti William Barr ha consegnato oggi al Congresso una lettera contenente le conclusioni principali del rapporto del procuratore speciale per il ...

Il dossier di Mueller : “Nessuna collusione Con la Russia”. Trump esulta : “Fallito un colpo illegale” : «Nessuna collusione, nessuna ostruzione, completa e totale assoluzione». Donald Trump esulta su Twitter e incassa un’importante vittoria, che lascia i democratici sotto shock. Il rapporto di Robert Mueller scagiona il presidente, e la sua campagna elettorale, dall’aver cospirato con la Russia nelle elezioni del 2016. Il procuratore speciale per il ...

Russiagate - Mueller non trova prove di una cospirazione di Trump Con il Cremlino : A partire, soprattutto, dal lavoro che c'è per tutti, dai soldi che girano, le tasse che si pagano meno, e l'economia che continua a trainare il primo paese del mondo al grido di America First. La '...

Russiagate - Mueller : "Nella campagna elettorale di Trump non ci fu collusione Con la Russia" : Il procuratore speciale Robert Mueller non ha trovato alcun legame tra la campagna di Donald Trump e la Russia . Lo rivela la Cnn citando le conclusioni di Mueller inviate al Congresso nell'abito ...

Russiagate - Mueller non trova prove di una cospirazione di Trump Con il Cremlino : Il procuratore generale William Barr ha presentato le prime conclusioni delle indagini del cosiddetto «Rapporto Mueller»: non ci sono prove che Trump abbia cospirato con la Russia, ma rimane irrisolta la questione dell’ostruzionismo alle indagini. Reato che, se confermato, può portare alla procedura di impeachment. Ora la palla passa al Congresso ...