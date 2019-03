Livorno - il sindaco Nogarin (M5s) si candida alle Europee : “Non sto scappando dai processi - rinuncerò a immunità” : “Martedì prossimo leggerete il mio nome tra quelli dei candidati alle Europee del Movimento 5 stelle, quindi non farò il secondo mandato da sindaco”. Il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, in apertura di una conferenza stampa convocata appositamente in sala giunta ha sciolto le riserve dichiarando ufficialmente che non si ricandiderà alle prossime amministrative ma correrà per le parlamentarie del M5s per un seggio alle Europee. ...