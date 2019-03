Golan | Trump riconosce sovranità Israele

Donald Trump : "È ora di riconoscere la sovranità di Israele sulle alture del Golan" : Per Donald Trump le alture del Golan appartengono a Israele. Su Twitter il presidente degli Stati Uniti scrive: "Dopo 52 anni è il momento per gli Stati Uniti di riconoscere pienamente la sovranità di Israele sulle alture del Golan, che hanno un'importanza strategica e di sicurezza per lo Stato di Israele e la stabilità della regione"After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel's Sovereignty over ...