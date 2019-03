Trame iberiche Una Vita | Telmo dice ad Ursula di sospettare che Mateo sia suo figlio

Una Vita - spoiler Trame iberiche : Rosina si rifiuta di riconosce Casilda come una Hidalgo : Le trame di Una Vita, saranno sconvolte da molti accadimenti nel corso dei prossimi mesi, come ci rivelano le anticipazioni che giungono dalla Spagna e che vedono Casilda scoprire di essere la figlia di Maximiliano Hidalgo e di essere quindi a servizio da anni nella casa del defunto padre. Una notizia sconvolgente che vedrà Rosina rifiutarsi di riconoscere la domestica come una Hidalgo, mentre Leonor sarà lieta della notizia, anche se comincerà ...

Trame iberiche Il Segreto : Alvaro inganna ancora Elsa - Anselmo in crisi : Nuovo appuntamento con le anticipazioni delle Trame iberiche della soap Il Segreto ed i cui protagonisti principali, nei capitoli dal 1932 al 1936, sono Elsa ed Alvaro, Antolina ed Isaac ma anche Fernando e Maria. La Laguna infatti, dopo aver deciso di accettare la sua proposta, sta per convolare a nozze con il nuovo medico di Puente Viejo. Un uomo che presenta molti lati oscuri legati al suo passato e per ora non ancora emersi. Antolina è molto ...

Trame iberiche Una Vita 962 - 966 : Lucia è scioccata nell'apprendere la verità su Telmo : Le Trame iberiche della soap Una Vita relative ai capitoli 962 - 966, vedono protagonisti Samuel e la sua seconda moglie, Lucia e Telmo ma anche Ramon, ancora detenuto in carcere. Nel frattempo, Antonito cerca di fare di tutto per ottenere l'indulto per suo padre. L'arrivo di Samuel con la sua sposa, suscita immediatamente un vespaio di pettegolezzi nel quartiere. Quando i coniugi Alday si presentano a casa di Lucia, quest'ultima, oltre a non ...

Il Segreto - Trame iberiche : Julieta scappa di casa - Raimundo salva l'amico parroco : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda dall'11 al 15 marzo, svelano che Don Anselmo tenterà di uccidersi dopo aver svelato il Segreto di Carmelo e Don Berengario, mentre Julieta farà perdere le proprie tracce. Il Segreto: Don Anselmo tradisce Don Berengario e Carmelo Gli spoiler iberici de Il Segreto, svelano che ...

Il Segreto - Trame iberiche : Don Anselmo lascia Puente Viejo - Carmen Canivell torna sul set : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra che da ormai molti anni appassiona i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda nelle prossime settimane in Spagna si soffermano su Don Berengario e Gracia, interpretati dagli attori Mario Martin e Carmen Canivell. Se il parroco deciderà di lasciare Puente Viejo, l'attrice che dà il volto alla moglie di Hipolito è tornata ...

Il Segreto - Trame iberiche 4-8 marzo : Roberto si allea con Francisca - Maria lo scopre : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della soap Il Segreto le cui trame, tra il 4 e l'8 marzo nella penisola iberica, si focalizzano sull'accordo che Roberto stabilirà con donna Francisca tenendone Maria all'oscuro. Il cubano infatti, si accorda con la Montenegro, stabilendo che lui e la Castaneda rimarranno lì con lei a Puente Viejo purchè la donna non si intrometta più nelle loro vite e decisioni. Maria però, avendo la sensazione che stia ...

Una Vita - Trame iberiche : Ramon ottiene la grazia - Rosina e Liberto ricercati : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni iberiche dal 4 all'8 marzo, svelano che Genoveva, la nuova moglie di Samuel, verrà guardata male dai vicini di Acacias 38. Rosina e Liberto, invece, verranno minacciati dagli anarchici mentre Ramon riuscirà ad ottenere la grazia. Una Vita: gli anarchici minacciano Rosina e Liberto La trame iberiche di Una Vita ...

Una Vita - Trame iberiche : Leonor - Inigo - Flora e Tito dicono addio ad Acacias 38 : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, andate in onda a fine febbraio in Spagna, svelano che Ramon deciderà di indagare sullo strano comportamento di Celia, mentre Leonor e Inigo insieme a Flora e Tito diranno addio ad Acacias 38 in seguito ad un incontro di boxe. Una Vita: Ramon indaga su Celia Le trame spagnole di Una ...

Il Segreto - Trame iberiche : Don Anselmo volta le spalle al collega Berengario : Nuovo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che ogni giorno colleziona quasi tre milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 4 all'8 marzo in Spagna svelano che Don Berengario sarà allontanato da Don Anselmo, mentre Isaac dubiterà delle vere intenzioni del dottor Alvaro. Il Segreto: Don Anselmo volta le spalle a Don Berengario Le trame spagnole de Il Segreto ...

Una vita Trame iberiche : Elvira spera di far cancellare il duello tra il padre e Victor : Proseguono le vicende dei protagonisti della soap opera spagnola 'Una vita' che riesce a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani mettendoci di fronte a nuovi intrighi. Gli spoiler spagnoli delle puntate che vanno da lunedì 11 fino a domenica 17 marzo svelano che Philip deciderà di non presentarsi in tribunale al punto che Antonito penserà di non avere sotto controllo la situazione. Arriverà Sepulveda che inizierà a ...

Una Vita - Trame iberiche : Arturo Valverde tenta il suicidio dopo aver perso la vista : Arturo Valverde sarà al centro delle trama delle nuove puntate di Una Vita, in onda tra qualche mese su Canale 5. Le anticipazioni iberiche svelano che il padre di Elvira scoprirà di essere affetto da una brutta malattia, tanto da prendere una decisione drastica. Il colonnello soffre di una grave patologia e rischia la cecità Gli spoiler spagnoli di Una Vita ci rivelano che il colonnello passerà un momento davvero difficile della sua Vita. ...

Il Segreto - Trame iberiche : Alvaro e Antolina organizzano un piano contro Elsa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate spagnole dal 25 febbraio al 1 marzo, rivelano che Alvaro e Antolina si alleeranno contro di Elsa, mentre le condizioni di salute di Julieta peggioreranno a vista d'occhio. Il Segreto: il piano di Alvaro e Antolina Dagli spoiler de Il Segreto, si apprende che Saul minaccerà di morte Pedro ...

Il Segreto - Trame iberiche : Julieta aiuterà Severo nella sua battaglia contro Eustaquio : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che intrattiene milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni in onda tra qualche mese in Italia, svelano che Julieta Uriarte deciderà di aiutare Severo a dimostrare la colpevolezza di Eustaquio Molero nell'inquinamento delle falde acquifere di Las Lagunas. Il Segreto: Severo scopre che Eustaquio sta inquinando le sue terre Julieta tornerà ad ...

Trame iberiche Una Vita fino al 22 febbraio : Telmo e Lucia annunciano il loro matrimonio : Le Trame delle puntate della soap Una Vita che andranno in onda nella penisola iberica fino al 22 febbraio, sono molto avvincenti. Protagonisti delle stesse sono Telmo e Lucia, che festeggia la maggiore età insieme al vero amore della sua Vita. Mentre Telmo continua a cercare di capire il ruolo di Espineira nella morte di Frate Guillermo, Ramon per la prima volta, si avvicina alla sua piccola Milagros. Sembra che l'uomo stia finalmente iniziando ...