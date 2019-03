Via della Seta - Conte : "Asset strategici non interessati' - : Dopo il vertice a Palazzo Chigi con i vicepremier si va verso il via libera del governo per la firma del Memorandum. "Un accordo quadro non vincolante. Rafforzeremo Golden Power", specifica il premier.

Via della Seta : Financial Times - Italia valuta prestiti da banca Cina : Non un'economia di mercato, quindi il governo sia molto prudente a non alzare le mani e a far invadere l'intero Paese da iniziative cinesi". Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo ...

Tirreno-Adriatico 2019 - le pagelle della terza tappa. Elia ViViani si conferma il più forte : Elia Viviani ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico. Il corridore della Deceuninck-Quick Step si è imposto in volata sul traguardo di Foligno, battendo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e Fernando Gaviria Rendon (UAE Team Emirates). Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della terza tappa della Tirreno-Adriatico 2019. Elia Viviani 10: il campione italiano si conferma il velocista più forte del momento, con ...

Tirreno-Adriatico - ViViani svela i segreti della sua vittoria : “volata caotica - ma sapevo come muovermi” : Il corridore italiano ha analizzato la volata che gli ha permesso di vincere la terza tappa della Tirreno-Adriatico Elia Viviani ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico, frazione di 226 km partita da Pomarance e conclusasi a Foligno. Il campione d’Italia della Deceuninck-Quick Step si è imposto in volata davanti allo slovacco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e al colombiano Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), centrando così la ...

Ciclismo - sprint vincente di ViViani nella 3ª tappa della Tirreno-Adriatico : TORINO - Elia Viviani , Deceuninc-Quick-Step, ha vinto allo sprint la terza tappa della Tirreno-Adriatico , da Pomarance a Foligno di 226 km. L'italiano ha preceduto sul traguardo Peter Sagan e ...

Via della seta - Berlusconi : Cina fa paura : "E' uno Stato comunista, totalitario, che non mira solo a una supremazia economica, ma anche a un'egemonia politica.E' il contrario della nostra democrazia occidentale", insiste. "L'occidenteha detto ...

Via della Seta - perché l’Italia rischia di finire stritolata nella competizione Usa-Cina : di Roberto Iannuzzi* Mentre si attende l’arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jinping la prossima settimana, a livello politico è emerso un serrato dibattito sul memorandum d’intesa che dovrebbe sancire l’adesione italiana al progetto della Belt and Road Initiative (Bri), il grande progetto cinese di integrazione eurasiatica altrimenti noto come Nuova Via della Seta. Ai sostenitori dell’iniziativa del governo gialloverde, che la considerano ...

Via della Seta? E' già a Vado Ligure 'Il nostro porto rinasce coi cinesi' : In attesa di Trieste e Genova e dell'accordo Belt & Road, i cinesi sono già sul porto di Vado Ligure. Il general manager Paolo Cornetto: "Valore aggiunto". Numeri e dettagli dell'operazione Segui su affaritaliani.it

Via della seta - Berlusconi : Cina fa paura : 17.43 "La Cina dovrebbe fare paura a tutti". Così il leader di FI, Berlusconi in Basilicata per un tour elettorale. "E' uno Stato comunista, totalitario, che non mira solo a una supremazia economica, ma anche a un'egemonia politica.E' il contrario della nostra democrazia occidentale", insiste. "L'occidente- ha detto ancora l'ex premierdeve mettersi insieme per sostenere i valori della democrazia, del libero mercato, il diritto di libertà ...

Via della Seta - Di Maio : permetterà di esportare più made in Italy nel mondo - : 'Via della Seta si firmerà e permetterà alle nostre imprese di esportare più made in Italy nel mondo e dunque anche in Cina. E' una buona occasione per la nostra economia e le nostre imprese. Ho letto che gli Usa sono preoccupati, non hanno nessun motivo. Loro rimangono il nostro principale alleato: ora dico Italia …

