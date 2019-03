Salone dell' auto di Ginevra 2019 | da Peugeot novità anche per la mobilità ibrida ed

Finale - la dietologa Carla Lertola madrina d'eccezione de "Il Salone Ligure dell'Agroalimentare" : Medico chirurgo, specialista in Scienza dell'Alimentazione e Dietetica, da trent'anni lavora per insegnare a mangiare sano e per "rimettere in forma" tutti coloro che hanno un rapporto contrastato ...

Salone di Ginevra 2019 “elettrizzante” per Peugeot : anteprima mondiale della piccola e-208 e non solo [GALLERY] : Peugeot presenta a Ginevra 2019 due importanti novità nell’ambito dell’elettrificazione della propria gamma: la piccola e-208 e la sportiva 508 Sport Engineered Peugeot presenta, in anteprima mondiale al Salone di Ginevra 2019, nuova 208, la seconda generazione di un modello che rappresenta un vero best seller del marchio. Nel pieno dell’era della transizione energetica, inoltre, la scelta del modello non sarà più vincolato dalla ...

Salone delle Vacanze - domenica 24 alla Mostra d'Oltremare. : ... KappaViaggi, Seimondo, I Viaggi dell'Airone, Volonline, Alidays, Travel Experiences, Hertz e SkyTeam.Fra i protagonisti non mancherà MSC Crociere, insieme alle principali compagnie aeree al mondo. ...

Citroën : la boutique lifestyle della casa francese presenta le sue novità dal Salone Internazionale di Ginevra [GALLERY] : 1/32 ...

Finale - tutto pronto per il Salone dell'Agroalimentare Ligure : La XV edizione del Salone annuncia una nuova energia, che passa dalla presenza di aziende agricole "storiche" per arrivare a nuove realtà che evidenziano come il passaggio generazionale nel settore ...

NapoliCittàLibro - dal 4 al 7 aprile la seconda edizione del Salone del Libro e dell’Editoria di Napoli : Un’identità, polo di progresso intellettuale e studio, una vocazione, città marittima aperta a tutte le culture e le provenienze, un obiettivo, ribadire la cittadinanza senza confini per i libri e la lettura, unendo la ricchezza del patrimonio artistico e storico a quella della creatività. Tutto questo, e molto ancora, è NapoliCittàLibro, il Salone del Libro e dell’Editoria di Napoli che torna, con la seconda edizione, dal 4 al 7 aprile 2019 e ...

Peugeot Motocycles : al Salone dell’Automobile di Ginevra svelato il concept E-Metropolis - scooter a tre ruote : Il concept E-Metropolis vanta caratteristiche e performance di alto livello, trasmettendo immediatamente un chiaro messaggio circa la determinazione del marchio Peugeot nel mantenersi all’interno dei più alti standard di produzione europei nel mercato 3 ruote elettrico: Un motore elettrico montato sul telaio che fornisce una potenza massima di 36 Kw alla ruota posteriore. La velocità massima dichiarata è 135 km/h, con un’autonomia fino a 200 ...

Salone di Ginevra 2019 : tutte le anteprime e le novità dell'89ª edizione : Tutto sulle novità che verranno presentate durante la kermesse elvetica dal 7 al 17 marzo 2019 e in più info sugli orari di...

Cassis lancia il Salone dell'auto di Ginevra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Salone di Ginevra 2019 - ecco gli interni delle supercar più belle ed esclusive [GALLERY] : Alla kermesse svizzera le supercar più potenti ed esotiche utilizzano Alcantara per i propri sportivissimi interni Iconiche, uniche, potenti e leggerissime e tutte indossano Alcantara per incantare il pubblico della kermesse ginevrina. L’abitacolo avvolgente in Alcantara nera, o grigio scuro, con impunture a contrasto in colori accesi: questa infatti potrebbe essere la descrizione delle più ammirate auto come, ad esempio, la Ferrari F8 ...

Pallavolo - il Salone d’Onore del Coni ospiterà la cerimonia di premiazione della Hall of Fame : L’evento si terrà il prossimo 25 marzo 2019 alle ore 11, presenti anche l’onorevole Giorgetti e il presidente del Coni Malagò Si terrà lunedì 25 marzo 2019 alle ore 11, presso il Salone d’Onore del Coni, la cerimonia di premiazione della Hall Of Fame della Pallavolo Italiana. All’evento interverranno il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole Giancarlo Giorgetti, il presidente del ...

Salone dell'auto di Ginevra - le 10 novità più interessanti : Come ogni anno nel salotto buono del Palexpo svizzero la maggior parte delle case automobilistiche hanno presentato novità molto interessanti. Ecco le dieci che abbiamo selezionato per voi. WILFRIED WULFFBMW Serie 7 Dopo quattro anni l'ammiraglia bavarese si rinnova e aggiunge un paio di centimentri di lunghezza ai già cospicui 5,12 metri (5,26 per la versione lunga). Tecnologia al top e motori da sei a dodici cilindri sono la sua forza, insieme ...

Salone di Ginevra 2019 - ecco come vedere il meglio della produzione mondiale : MILANO - Fedele alla sua missione storica, pur assecondando la rapida evoluzione che coinvolge, e per certi versi stravolge, l'intero mondo dell'auto, anche nell'89a tappa del suo lungo cammino il Salone di Ginevra mantiene il ruolo di prima - e non solo in senso cronologico - manifestazione europea del settore. Ne fanno fede le 79 ...