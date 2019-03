Concorso Navigator 2019 | posti dimezzati | cosa cambia con le regioni

Concorso Navigator 2019 : bando Anpal per 6000 posti in uscita : Concorso Navigator 2019: bando Anpal per 6000 posti in uscita Attesissima la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di Concorso per Navigator, le figure professionali che affiancheranno i destinatari del reddito di cittadinanza nella ricerca di occupazione. In totale, si prevede che le assunzioni di Navigator dovranno essere, almeno nel primo momento, 10.000. Di queste, 6000 sono rimesse all’Anpal, l’Agenzia Nazionale ...