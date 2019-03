F1 | Mondiale 2019 | la novità del punto bonus per il giro più veloce Tutto il regolamento

Percorso Strade Bianche 2019 : tutti i tratti in sterrato e le salite. Una classica ormai nell’elite Mondiale : ormai una classica nell’elite mondiale, una delle più attese del circuito World Tour. Si corre sabato la Strade Bianche: uno scenario unico quello dei colli toscani sui tratti in sterrato che caratterizzano questa corsa davvero splendida. Che ci sia una giornata tranquilla o che arrivi il maltempo lo spettacolo è assicurato: ovviamente è il Percorso a fare la differenza. Andiamo a scoprirlo nel dettaglio. Sono 184 i chilometri previsti con ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tony Cairoli al comando - +6 su Gajser. Herlings al palo : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : la graduatoria aggiornata e i punteggi. Alvaro Bautista volta in vetta - Melandri terzo : Il weekend a Phillip Island in Australia per il Mondiale 2019 di Superbike, ha sorriso allo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati). L’iberico ha centrato il bersaglio grosso all’esordio nella categoria, precedendo il campione del mondo in carica Jonathan Rea e dimostrando di aver preso subito confidenza con la categoria. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike DOPO IL ROUND IN AUSTRALIA 1 Alvaro ...

Mercato Mondiale degli smartphone giù anche nel 2019 - la ripresa con 5G e pieghevoli : Secondo gli analisti di Idc, il calo di vendite quest'anno dovrebbe attestarsi attorno allo -0,8%. Ma si punta sulla spinta modernizzatrice

MotoMondiale : Gp Qatar. piloti pronti e carichi per la prima del 2019 : Mancano ormai meno di 24 ore al via della stagione 2019 della MotoGP, con il venerdì di prove libere del Gran Premio del Qatar sulla pista di Losail

Il MotoMondiale 2019 parte dal Qatar : gli orari in TV : Il Motomondiale 2019 riparte dal Circuito di Losail, con il GP del Qatar in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208) da oggi, giovedì 7, a domenica 10 marzo. Sfida aperta al dominatore Marc Marquez in MotoGP, con i sei italiani Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Andrea Iannone, Danilo Petrucci, Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia […] L'articolo Il Motomondiale 2019 parte dal Qatar: gli orari in TV sembra essere il primo su ...

MotoMondiale 2019 - il numero di piloti per nazione. Italia in testa alla classifica - battuta la Spagna : Sventola il tricolore nel Motomondiale 2019, l’Italia è il Paese più rappresentato nei tre campionati delle due ruote che prenderanno il via nel weekend dell’8-10 marzo con il GP del Qatar. Sono presenti infatti ben 23 azzurri nelle tre categorie: 6 in MotoGP, 9 in Moto2 e 8 in Moto3. La Spagna ci segue a una sola distanza: gli iberici hanno più centauri nella classe regina (ben 8) ma ne hanno “solo” 6 nella cilindrata di ...

F1 - Mondiale 2019 : la Ferrari svetta nella classifica dei premi davanti alla Mercedes : Il Mondiale 2019 di F1 tra pochi giorni prenderà il via. Il 17 marzo è fissato infatti l’avvio della stagione nell’ormai consueta cornice dell’Albert Park a Melbourne (Australia). Sul circuito cittadino atipico australiano le monoposto si confronteranno, andando a caccia dei primi punti pesanti dell’annata, e ci si aspetta il solito duello tra Ferrari e Mercedes. Un confronto che però non si limita solo alla pista. Come ...

MotoGP - Mondiale 2019 : come seguire la stagione in tv e streaming. La programmazione su Sky e TV8 : Il Gran Premio del Qatar di Losail di questo fine settimana darà il via ufficialmente al Mondiale MotoGP 2019. Primo di diciannove appuntamenti che ci porteranno fino a metà novembre con il Gran Premio di Valencia, per una stagione quanto mai elettrizzante. Marc Marquez sarà di nuovo campione? Andrea Dovizioso sarà in grado di portare il titolo in Italia con la Ducati? Le Yamaha risorgeranno e permetteranno a Maverick Vinales e Valentino Rossi ...

La MotoGp riaccende i motori. Si riparte dal Qatar - favoriti Dovizioso e Marquez - a 3.75 su Sisal Matchpoint. Continua anche nel 2019 il dominio Honda : Marquez favorito per il Mondiale a 1.70 : La Moto Gp riaccende i motori e riparte dal Qatar, il primo appuntamento della stagione 2019 è il circuito di Losail. A vincere la tappa lo scorso anno è stato Andrea Dovizioso che, secondo i bookmaker di Sisal Matchpoint, potrebbe confermare la buona tradizione nel deserto: da 4 anni infatti, la Ducati non manca il podio in Qatar. Dovizioso è dunque il favorito, a 3.75 e condivide il primo posto nei pronostici con il Campione del mondo ...

Vissia Trovato-Hernandez boxe - Mondiale WBC Silver pesi piuma 2019 : orari d’inizio e come vederlo in tv e streaming : Davvero un appuntamento da non perdere per gli appassionati di boxe italiani e non solo quello in programma venerdì 8 marzo presso il Superstudio Più di Milano in via Tortona 27. La serata si svolgerà in una location particolare, più volte sede di eventi legati al mondo della moda, e vedrà andare in scena ben otto incontri di livello internazionale. Tra le sfide più attese della manifestazione (nata dalla joint venture pluriennale tra Matchroom ...

Mondiale MXGP 2019 - Brutta botta per Febvre alla prima tappa - frattura dell'astragalo per il francese : Romain Febvre si fa male durante la prima tappa del Mondiale MXGP 2019, il francese si è rotto l'astragalo della caviglia destra Durante la seconda manche della prima tappa del Mondiale MXGP 2019, ...