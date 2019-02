Maturità 2019 | la protesta dei sindacati | “Novità ad anno inoltrato” Chiesto un incontro

Scuola - studenti in sciopero contro la Maturità 2019 : le manifestazioni città per città : sciopero degli studenti in tutta Italia contro le novità dell'esame di Maturità 2019: manifestazioni in programma oggi a Roma, dove il corteo raggiungerà la sede del Miur, ma anche a Napoli, Firenze, Torino e in altre 50 città. Mercoledì 27 febbraio lezioni ancora a rischio per la protesta di docenti e personale ATA.Continua a leggere

Prima prova Maturità 2019 : esempi Miur online - ecco scritto e orale : Prima prova Maturità 2019: esempi Miur online, ecco scritto e orale esempi simulazione Maturità 2019 Continua il percorso di avvicinamento al nuovo Esame di Maturità; il Miur ha pubblicato sul proprio sito la simulazione della Prima prova in modo da facilitare l’approccio degli studenti alle modiche recentemente introdotte. Prima prova Maturità 2019: le 3 tipologie La Prima prova, il cosiddetto “tema”, meglio dire lo scritto di ...

Simulazioni seconda prova Maturità 2019 : date online - il calendario : Simulazioni seconda prova maturità 2019: date online, il calendario Data simulazione seconda prova maturità Nel 2019 cambieranno gli esami di maturità; previste delle Simulazioni della prima e della seconda prova tra febbraio e aprile. seconda prova maturità: le date delle Simulazioni Nello specifico, saranno organizzate due Simulazioni della prima prova scritta – il 19 febbraio e il 26 marzo – e due Simulazioni della seconda prova ...

Maturità 2019 - tracce della prima simulazione nazionale “approvate” dagli studenti. Così l’esame fa meno paura : La prima simulazione ufficiale dello scritto di italiano sembra rassicurare i maturandi. La maggior parte si è detta piacevolmente sorpresa dalle tracce proposte dal Miur. Si replica il 26 marzo. prima, però, il test più duro: il secondo scritto. Dopo tanta teoria finalmente un po' di pratica. La maturità 2019 inizia a prendere forma concreta, rassicurando, in parte, gli studenti. Molte le novità introdotte ...

Maturità 2019 - simulazione della prima prova : Pascoli - Leopardi e Morante tra gli autori scelti dal Miur : È il primo giorno di simulazione della Maturità per gli studenti che a giugno dovranno affrontare il “nuovo” esame di Stato, dove per la prima prova scompare la tipologia D (tema di ordine generale) e il terzo scritto. Gli autori voluti dal Miur nelle tracce del tema di italiani comprendevano Pascoli e Leopardi passando per Elsa Morante, Cassese, Rubbia e lo psichiatra Andreoli. La comprensione, l’analisi e l’interpretazione del ...

Maturità 2019 - online le simulazioni prima prova : tracce - temi - autori : Il ministero ha pubblicato online, come annunciato gli esempi o simulazioni della prima prova, che gli studenti del 5° anno si troveranno ad affrontare per aggiudicarsi la Maturità 2019. Tutto è pubblicato sul sito del Miur, alla pagina “Esame di stato”, la sezione dedicata alla pubblicazione degli esempi di prove, Vediamo in dettaglio come dovrà essere affrontato l’Esame di stato 2019 e come accedere alle tracce della prima prova. Esami di ...