Total War | Three Kingdoms si presenta in un nuovo filmato di gioco

Annunciata la nuova data di lancio di Total War : Three Kingdoms : Il titolo strategico di Creative Assembly, Total War: Three Kingdoms, segna un significativo passo avanti nella saga di Total War, consegnando un nuovo livello di profondità ai giocatori fan del franchise. Oggi, lo studio ha annunciato che quei giocatori dovranno aspettare ancora un po', dato che il titolo sarà ora disponibile il 23 maggio 2019."Siamo nella fortunata posizione di poter fare la cosa giusta per i nostri giochi, e in questo caso, ...

Total War : Three Kingdoms - anteprima : Dopo la scorpacciata di orchi, elfi e vampiri, è giunto il momento per Creative Assembly di tornare alle cose formali, come direbbe l'ex AD del Milan Fassone. Il team dedicato al lato storico di Total War, infatti, è quasi pronto a pubblicare Three Kingdoms, il dodicesimo episodio ufficiale della serie.Ambientato nella Cina del secondo secolo dopo Cristo, Total War: Three Kingdoms scompiglia il classico approccio tipico dei giochi di Creative ...

Con Total War : Three Kingdoms riscopriamo l'antica arte dello spionaggio in un nuovo video gameplay : Con Con Total War: Three Kingdoms avremo l'occasione di riscoprire l'antica arte dello spionaggio, come possiamo vedere nel video gameplay disponibile di seguito.In Three Kingdoms potremo mandare le nostre spie oltre le file nemiche per agire nell'oscurità avvelenando, assassinando e persino incitando alla guerra. Porteranno con sé segreti di guerra come lo spostamento delle truppe nemiche, dovranno tenere un profilo basso per non essere ...

ROME Total War è disponibile per smartphone e tablet Android : ROME Total War è un gioco di strategia a turni in cui potrete lanciarvi alla conquista dell'Europa, del Nord Africa e dell'Est del Mediterraneo guidando una delle 19 fazioni presenti tra le quali Egitto, Galli, Britanni, Città greche, Macedonia e Iberia. Il gameplay offre la possibilità di dirigere gli affari economici, sociali e religiosi del vostro impero attraverso la Mappa Strategica della campagna. L'articolo ROME Total War è disponibile ...