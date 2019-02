Ascolti TV | Domenica 17 febbraio 2019. Vince Non Mentire (15.5%) - Fazio 14.9%-13.3% : Non Mentire Nella serata di ieri, Domenica 17 febbraio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa – con ospiti come Matteo Renzi e Loredana Bertè – ha conquistato 3.830.000 spettatori pari al 14.9% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.294.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale 5 l’esordio della fiction Non Mentire ha raccolto davanti al video 3.560.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Rai2 The Good Doctor ...

Mara Venier da record : per 'Domenica In' Ascolti tv mai così alti dal 2012 : Lo speciale di Rai Uno in diretta da Sanremo ha raggiunto un picco di ascolti di oltre 5milioni 400mila spettatori

Ascolti TV | Domenica 10 febbraio 2019. Fazio 18.5%-15% - L’Isola dei Famosi 13.8%. Domenica In 28.5%-27.1%-26.4% : Che Tempo che Fa - Fabio Fazio e Virginia Raffaele Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 4.764.000 spettatori pari al 18.5% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.606.000 (15%). Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti al video 2.399.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha catturato l’attenzione di 2.400.000 spettatori (9.6%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.708.000 spettatori con ...

