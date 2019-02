Banche italiane | il test è sui bond | 47 miliardi mancano all' appello

Banche italiane - pronta la cura per gestire 52 miliardi di crediti a rischio : La recessione «tecnica» dell'economia italiana, emersa dopo la redazione del rapporto EY, potrebbe impattare in prima battuta proprio sugli Utp, ovvero i crediti di aziende in difficoltà ma ancora «...

Banche italiane - pronta la cura per gestire 52 miliardi di crediti a rischio : Dopo la forte riduzione dello stock di Non performing loans (Npl) avvenuta negli ultimi tre anni, con un calo dai 341 miliardi del picco di dicembre 2015 ai 209 miliardi di settembre 2018, la tendenza al derisking proseguirà anche nel 2019 che sarà l’anno di svolta per quella particolare categoria di crediti deteriorati chiamati unlikely-to-pay (Utp), che nei bilanci delle Banche italiane rappresentano un’esposizione netta ...

Tria : "Le Banche italiane sono più solide di prima" : 'Le banche italiane sono più solide di prima'. È netto il giudizio del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sullo stato di salute degli istituti del Paese, per i quali i crediti deteriorabili stanno tornando a livelli precedenti alla tsunami finanziario che ha travolto le due sponde ...

Banche italiane migliori e peggiori per solidità e sicurezza nel 2019 : Nella scelta della migliore banca in cui depositare i propri risparmi è allora preferibile scegliere un istituto di credito sicuro per dormire sonni tranquilli..

Bce : stretta su crediti deteriorati di Banche italiane. Salvini : 'prevaricatori' : Giro di vita della BCE sulle banche italiane. Dopo la richiesta di copertura totale dei crediti deteriorati entro il 2026 a Mps, Francoforte avrebbe nel mirino anche gli altri istituti bancari dell'...

BCE - Banche italiane sotto i riflettori : Ha ammesso però che "c'è un rallentamento dell'economia che durerà più delle attese" , ma che questa frenata "non porterà a una recessione". JUNCKER FA MEA CULPA:"AUSTERITA' AVVENTATA" - Sempre nella ...

Bomba Bce sulle Banche italiane Francoforte a gamba tesa su Conte : Nelle sale operative non hanno dubbi: la ricostruzione del Sole 24 Ore sul diktat della Vigilanza unica sulla totale svalutazione in sette anni delle sofferenze da parte di tutte le banche italiane è stata "ispirata" da Siena. Segui su affaritaliani.it

Secondo Salvini la Bce sta attaccando le Banche italiane : Dura presa di posizione del vicepremier Salvini contro la nuova direttiva della Bce alle banche sul progressivo raggiungimento nei prossimi anni di un grado di copertura dello stock di crediti deteriorati. “Il nuovo attacco della vigilanza Bce al sistema bancario italiano e a MPS - dice Salvini - dimostra ancora una volta che l’Unione Bancaria, voluta dalla UE e votata dal PD, non solo non ha reso più stabile il ...

'Banche italiane rischio principale per sistema Ue' : Un'ipotesi che i commissari straordinari di Carige, così come il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , ritengono evitabile in virtù di una soluzione "di mercato". Ricevi aggiornamenti su Banche ...

Mutui «verdi» : 9 Banche italiane finanziano prestiti per migliorare l'efficienza energetica : Sarà un anno all'insegna del 'green' per il mondo dei Mutui casa. Nove banche italiane sono dentro il gruppo pilota degli oltre 40 istituti europei che nel 2019 lanceranno sul mercato Ue i finanziamenti 'verdi' per ristrutturazioni e acquisti ...

Nel 2018 le Banche italiane si libereranno di 70 miliardi di crediti deteriorati e inadempienze probabili : Nel 2018 le banche italiane si libereranno di 70 miliardi di crediti deteriorati e inadempienze probabili