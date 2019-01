Dal 31 gennaio evitiamo brutte sorprese con le rimodulazioni TIM | nuova strada per

Amazfit sbarca in Italia grazie a un accordo con Unieuro : vendite al via Dal 31 gennaio : Partirà domani 31 gennaio 2019 la distribuzione in Italia dei prodotti Amazfit, grazie a un accordo siglato tra Huami e la catena di elettronica Unieuro. L'articolo Amazfit sbarca in Italia grazie a un accordo con Unieuro: vendite al via dal 31 gennaio proviene da TuttoAndroid.

Fifa 19 : Dal 31 gennaio sospesa la vendita di FIFA Points in Belgio! : Electronic Arts attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale informa che a partire dal 31 gennaio in Belgio sarà sospesa la vendita di FIFA Points. Si tratta dell’ennesimo atto della discussione che va avanti da mesi sulla legittimità dei videogames che prevedono il meccanismo delle “loot boxes”, ossia dei contenuti ad estrazione, come i pacchetti presenti […] L'articolo FIFA 19: dal 31 gennaio sospesa la vendita di FIFA Points ...

LIVE Sport - DIRETTA 30 gennaio : BjoernDalen benedice Wierer e Vittozzi - Belinelli trascina San Antonio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, mercoledì 30 gennaio: si inizia nella notte italiana con la magica NBA, mentre in mattinata ecco il tennis con il torneo WTA di San Pietroburgo, che ci terrà compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio al ciclismo ed agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, mercoledì 30 gennaio: cronaca in tempo reale ...

Buongiorno Dalla Borsa 30 gennaio 2019 : Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,21% e chiude a 24.580 punti. Ribasso per l'indice tecnologico di Wall Street, in flessione dello 0,96%, termina le contrattazioni a 6.632,8 punti. ...

Grazia Scuccimarra sarà al Teatro degli Audaci Dal 31 gennaio al 24 febbraio 2019 con “Così impari” : Dal 31 gennaio al 24 febbraio 2019 – Teatro degli Audaci – Via Giuseppe De Santis 29 Roma Roma – Non ci sarebbe niente da ridere con i tempi che corrono, ma con lei si ride comunque. I tempi peggiorano, così sembra, la protagonista invecchia, e non solo sembra, è così: sarà per queste circostanze che, più velocemente del solito, la Scuccimarra organizza le sue scorribande, da vera malandrina impenitente, tra visuali sospette, ...

Calcio Estero DAZN - Programma e Telecronisti Dal 29 al 31 Gennaio : COME VEDERE DAZN 1 MESE GRATIS - DAZN offre agli appassionati di Calcio e di altri sport la possibilità di provare il servizio, sfruttando il primo mese di prova gratuita. Per avviare il periodo di prova è necessario andare sul sito di DAZN (CLICCA QUI PER ACCEDERE) e cliccare su “COMINCIA IL TUO MESE GRATIS”. Dopo aver inserito nome, cognome, indirizzo email e creato una password, bisognerà selezionare un metodo ...

Arriva Sherlock su Spike TV - Benedict Cumberbatch e Martin Freeman di nuovo Holmes e Watson Dal 29 gennaio : Il gioco è cominciato con Sherlock su Spike TV. Con questo annuncio, il canale 49 del digitale terrestre annuncia l'arrivo della famosa serie britannica con protagonisti Benedict Cumberbatch e Martin Freeman che rielabora in chiave moderna la storia e le indagini del detective nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle. Si inizia stasera, 29 gennaio, con il primo episodio della serie dal titolo "Uno studio in rosa", in cui faremo la ...

L’ultima stagione di The Big Bang Theory su Infinity Dal 29 gennaio : i titoli dei primi dieci episodi : Arriva l'ultima stagione di The Big Bang Theory su Infinity. Dopo dodici anni, la serie più amata di sempre negli Stati Uniti - secondo un sondaggio americano - giunge al termine con un esplosivo capitolo conclusivo. Nel finale dell’undicesima stagione, Sheldon e Amy si sono finalmente sposati con la benedizione di Mark Hamill (il Luke Skywalker di Star Wars, che ha ufficializzato la loro unione). Nella première dell'ultima stagione di The ...

Buongiorno Dalla Borsa 29 gennaio 2019 : Si è mossa in territorio negativo Wall Street , in ribasso dello 0,84%, archiviando la giornata a 24.528,2 punti. Si è mosso in territorio negativo l'indice tecnologico di Wall Street, in ribasso dell'...

Tutte queste Android TV di Sony si aggiorneranno a Oreo in Italia Dal 30 gennaio : La divisione Italiana di Sony ha annunciato che l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo sarà rilasciato per le sue Android TV a partire dal 30 gennaio L'articolo Tutte queste Android TV di Sony si aggiorneranno a Oreo in Italia dal 30 gennaio proviene da TuttoAndroid.

Carmen Sandiego : Dal 18 Gennaio la nuova serie animata su Netflix : Netflix annuncia la nuova serie animata Carmen Sandiego, una produzione originale Netflix in 20 episodi disponibile dal 18 Gennaio in tutti i paesi in cui il servizio è attivo, Netflix ha inoltre recentemente annunciato l’acquisizione dei diritti del film live action Carmen Sandiego in arrivo prossimamente sulla piattaforma. Il film sarà interpretato da Gina Rodriguez, nel duplice ruolo di attrice protagonista e produttrice con la sua società I ...

Cast e personaggi di The Passage su Fox Dal 28 gennaio - la nuova serie apocalittica tra vaccini e vampiri : Con i primi due episodi debutta The Passage su Fox dal 28 gennaio: la nuova serie della Fox basata sulla trilogia di romanzi bestseller di Justin Cronin - dai titoli The Passage, The Twelve e The City of Mirrors - ha esordito negli Stati Uniti solo il 14 gennaio e arriva a stretto giro anche in Italia sul canale 112 di Sky. Presentato in anteprima al Maxxi di Roma, nell'ambito del programma Cinema al Maxxi 2019 in scena dal 26 gennaio al 14 ...