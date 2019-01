Sci di fondo | Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 | programma | orari e tv Il calendario della

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo resta in vetta - Alexander Bolshunov torna a -124 : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg sempre in testa - +176 su Natalia Nepryaeva : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Mondiali juniores Lahti 2019 : nelle sprint tc Nicole Monsorno e Stefano Dellagiacoma fuori in semifinale : Non iniziano benissimo i Mondiali juniores di sci di fondo scattati oggi a Lahti, in Finlandia: nelle sprint in tecnica classica in programma oggi fuori in semifinale i migliori azzurri, ovvero Stefano Dellagiacoma, nono tra gli uomini, e Nicole Monsorno, undicesima tra le donne. Nella gara maschile trionfo del russo Alexander Terentev, che chiude in 3’26″33 e vince per dispersione, con due norvegesi sul podio, Ansgar Evensen, ...

Sci di fondo - Pellegrino chiude 15º a Otepää : l'azzurro mai così in alto in una 15 km di tecnica classica : Johannes Klaebo, oggi assente, resta al comando della Coppa del mondo, ma ora ha soltanto 124 punti sullo stesso Bolshunov, che invece scavalca Sundby , oggi quarto, nella graduatoria delle distance. ...

Sci di fondo – Pellegrino chiude 15º a Otepää : l’azzurro mai così in alto in una 15 km di tecnica classica : Orgoglio Pellegrino: è 15esimo nella 15 km in tecnica classica di Otepää e “batte” anche il compagno De Fabiani. Trionfo di Niskanen Anche un quindicesimo posto può risollevare il morale di un campione. Federico Pellegrino non era mai andato così forte in questa stagione in una prova distance e in tutta la sua carriera non era mai arrivato così in alto in una 15 km in tecnica classica. L’atleta valdostano chiude 15esimo a ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Otepää 2019 : nella 15 km tc trionfa Iivo Niskanen. Federico Pellegrino - 15° - precede Francesco De Fabiani : La 15 km in tecnica classica con partenze ad intervalli valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, appena conclusa ad Otepää, in Estonia, sorride al finlandese Iivo Niskanen, in testa fin dalle prime battute, che chiude in 40’07″1 e precede il russo Alexander Bolshunov, secondo, ed il norvegese Didrik Toenseth, terzo. Benino gli italiani: 15° Federico Pellegrino, 16° Francesco De Fabiani, 28° Maicol Rastelli, si ritira Dietmar ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km Otepää 2019 in DIRETTA : Francesco De Fabiani insegue un risultato positivo verso i Mondiali. Caterina Ganz 11ma tra le donne : Buon mattino a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove distance a tecnica classica di Otepää: in particolare, quest’oggi vedremo la 10 km femminile e la 15 km maschile, entrambe con partenze a intervalli, che chiudono un weekend iniziato con le prove sprint di ieri. Francesco De Fabiani va all’inseguimento di una buona prestazione nella marcia che lo avvicina ai Mondiali di Seefeld, anche se le gare a intervalli non sono ...

Sci di fondo – Miglior risultato in carriera per Ganz : Caterina 11ª nella 10km TC di Otepää : Caterina Ganz al Miglior risultato in carriera: è undicesima nella 10 km TC di Otepää. Johaug rientra e domina Se Therese Johaug è in gara, vince Therese Johaug. A Otepää, nella 10 km in tecnica classica, la regola stagionale, che ha conosciuto una sola eccezione nella sprint in tecnica libera di Lillehammer, viene confermata: la norvegese trionfa, o meglio, domina nella città estone, precedendo di 48″ Ebba Andersson e di ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Otepää 2019 : Therese Johaug centra un’altra vittoria nella 10 km - ottima undicesima Caterina Ganz! : Therese Johaug, dopo un mese di pausa e l’assenza al Tour de Ski, riprende senza intoppi il discorso interrotto con l’evento a tappe e vince la 10 km a tecnica classica femminile di Otepää con partenza a intervalli. La norvegese, mattatrice delle gare distance di quest’anno, riguadagna così tre posizioni nella classifica di Coppa del Mondo, in cui è quarta con 700 punti, 100 per ognuna delle sue sette vittorie di ...

Sci di fondo oggi (20 gennaio) - 10 e 15 km Otepää 2019 : orario d’inizio e come vederle in tv e streaming : Dopo le gare sprint di ieri, il weekend di Otepää, in Estonia, prosegue con la disputa della 15 km maschile e della 10 km femminile, entrambe a tecnica classica e con partenza a intervalli, valevoli per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. Tra gli uomini, Alexander Bolshunov è chiamato alla riduzione del distacco in classifica da Johannes Klaebo: il norvegese, infatti, ha deciso di non gareggiare in questa prova. Oltre alla rincorsa del ...