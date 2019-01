Tar Lazio | i Ministeri informino sui rischi dei telefoni cellulari - Sky TG24

Telefonini - il Tar Lazio impone ai ministeri una campagna sui rischi per la salute : Entro sei mesi i ministeri dell'Ambiente, della salute e dell'Istruzione dovranno promuovere una campagna informativa sull'uso corretto di Telefonini, cordless e sui rischi per la salute e per l'ambiente connessi a un loro uso improprio. Il Tar del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso dell'Assoc

Biglietti Napoli-Lazio - Serie A 2019 : come acquisTare i tickets per match del 20 gennaio : Domenica 20 gennaio alle ore 20.30 lo Stadio San Paolo sarà teatro di una grande classica del nostro calcio, valida per la 20esima giornata di Serie A. Il confronto tra Napoli e Lazio riserverà senza ombra di dubbio tante emozioni tra due compagini che sanno giocar bene e sono dotate di ottime individualità. I favori del pronostico spettano ai partenopei. I ragazzi di Carlo Ancelotti, secondi in classifica alle spalle della Juventus, vogliono ...

FPF - il City si rifiuta di commenTare alla UEFA le accuse di violazioni : Il club ha detto che non fornirà spiegazioni sul contenuto di mail violate, rubate e analizzate fuori contesto. La UEFA deciderà come procedere. L'articolo FPF, il City si rifiuta di commentare alla UEFA le accuse di violazioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Parco nazionale d’Abruzzo - Lazio e Molise : WWF - “regolamenTare la caccia nella zona di protezione esterna sul versante laziale” : “Per riportare l’attenzione della Regione Lazio sul tema dell’area contigua e dell’attività venatoria sul versante laziale della zona di protezione esterna del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), è stato necessario il ricorso delle Associazioni ENPA, LAC, LAV e WWF al Consiglio di Stato e la conseguente ordinanza del 14 dicembre 2018 che ha sospeso, per la stagione in corso, l’attività venatoria nelle zone “adiacenti al ...

Ancora un incidente sulla 'circonvallazione' di Aosta : consegnare velocemente una pizza è più importante che rispetTare il codice della ... : Ancora un incidente sulla 'circonvallazione' di Aosta: consegnare velocemente una pizza è più importante che rispettare il codice della strada Cronaca Nera Domenica 13 Gennaio '19, h.21.25 redazione 12vda.it Sono stati dimessi nella mattinata di lunedì 14 gennaio la donna 44enne ed il ventenne che sono rimasti convolti in un incidente ...

Calciomercato Lazio : Tare parla di “sfoltimento” - Inzaghi chiede acquisti : Calciomercato Lazio, Simone Inzaghi ed Igli Tare hanno parlato delle possibili mosse del club capitolino nelle prossime ore Calciomercato Lazio, la squadra di Simone Inzaghi si è messa alle spalle la vittoria sul Novara in Coppa Italia, pronta a rituffarsi sul campionato. In queste ore però si fa un gran parlare anche di mercato, con diverse trattative che stanno animando i tifosi laziali. Si fa ad esempio un gran parlare della possibile ...

Lazio - Inzaghi punta la Coppa Italia : 'Vietato sottovaluTare il Novara' : Vuole iniziare l'anno col piede giusto, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio è pronto per gli ottavi di Coppa Italia, contro il Novara, in programma domani all'Olimpico alle ore 15. 'Nessun rodaggio,...

Finanziamenti Regione Lazio 2019 : bandi europei a fondo perduto per nuove sTart up : Mettersi in proprio e dare vita ad un’impresa non è cosa semplice: oltre a una buona dose di esperienza, di talento e di fortuna, ci vuole anche una base economica solida dalla quale partire. Proprio per coloro che sono pieni di idee e stanno lavorando ad un progetto e a nuove start up, ma non hanno la necessaria copertura economica, i Finanziamenti a fondo perduto potrebbero essere sicuramente la giusta soluzione. Vediamo i bandi europei a ...

Sciopero controllori di volo - riTardi e tante cancellazioni : la lista aggiornata : Ci sono molti voli cancellati o a rischio per lo Sciopero proclamato - dalle 13 alle 17 di oggi - da alcune sigle sindacali...

Scuole paritarie - Tar Lazio : ‘riconosciuto nella mobilità intero servizio pre-ruolo’ : Il Tribunale Amministrativo del Lazio riconosce la validità del servizio pre-ruolo prestato dai docenti nelle Scuole paritarie. Dopo tanti anni, finalmente giustizia è fatta. Scuole paritarie: Tar Lazio impone il riconoscimento per intero del servizio pre – ruolo nella mobilità Ci sono voluti quasi 3 anni, ma alla fine il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio ha dato ragione agli ex docenti delle Scuole paritarie, riconoscendo per ...

Per la rete Iliad Italia - in arrivo tre nuove antenne proprieTarie : ancora proteste per le installazioni? : La rete Iliad Italia proprietaria doveva essere l'obiettivo cardine dell'operatore mobile nel 2019 e probabilmente lo sarà. Un paio di giorni fa abbiamo riportato un'intervista a Benedetto Levi in cui il giovanissimo AD ha parlato appunto dell'intenzione di ampliare e non poco le proprie infrastrutture, nonostante le prime difficoltà pure incontrate nelle operazioni. Per questo motivo, l'anno si apre in bellezza con le richieste di ...