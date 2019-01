Accoltellato il sindaco di Danzica durante un concerto di beneficenza | è in gravi

huffingtonpost

: Accoltellato il sindaco di #Danzica, è grave - Agenzia_Ansa : Accoltellato il sindaco di #Danzica, è grave - giusmo1 : Sindaco di #Danzica accoltellato a un concerto - fanpage : Polonia, accoltellato il sindaco di Danzica durante un evento di beneficienza: è grave -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) È stato operato, ma è ancora in condizioni molto, ildinella serata di domenicaundi. Pawel Adamowicz, secondo quanto riferisce Radio, è stato pugnalato al cuore. I medici lo hanno rianimato sul posto per lungo tempo prima di trasportarlo in ospedale.Il primo cittadino è stato assalito da un ragazzo di 27 anni e colpito più volte con un coltello,ilfinale della raccolta nazionale di, organizzata per la 27/ma volta dalla fondazione Wosp (Grande orchestra caritatevole di Natale) di Jurek Owsiak.