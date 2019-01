Battisti partito dalla Bolivia | in volo verso l' Italia | Salvini | Sarò a

tgcom24.mediaset

: Sull’arresto di Battisti le polemiche non hanno senso. Dobbiamo solo un grazie enorme a Polizia e Intelligence. Ogg… - matteorenzi : Sull’arresto di Battisti le polemiche non hanno senso. Dobbiamo solo un grazie enorme a Polizia e Intelligence. Ogg… - amoreandrea84 : RT @matteorenzi: Sull’arresto di Battisti le polemiche non hanno senso. Dobbiamo solo un grazie enorme a Polizia e Intelligence. Oggi vince… - Medvillainy : RT @matteorenzi: Sull’arresto di Battisti le polemiche non hanno senso. Dobbiamo solo un grazie enorme a Polizia e Intelligence. Oggi vince… -

(Di domenica 13 gennaio 2019) La fuga dell'ex terrorista dei Pac a Santa Cruz de La Sierra, in, dove è stato catturato in un'operazione dell'Interpol con agentini.deve scontare due ergastoli per 4 omicidi