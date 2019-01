E’ la notte della Befana! Buona Epifania 2019! Ecco IMMAGINI | GIF | VIDEO e FRASI

NBA - risultati della notte : i Lakers non vincono più senza LeBron - Oladipo sbanca Chicago all'OT : Los Angeles Lakers-New York Knicks 112-119 Era da otto partite consecutive che i New York Knicks non vincevano una partita, mentre per trovare una gara vinta nei regolamentari bisogna risalire allo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (5 gennaio). Danilo Gallinari trascina i Clippers - perdono i Lakers - ok i Celtics : Si sono giocate dieci partite nella ricca notte NBA, lo spettacolo non è mancato in giro per gli Stati Uniti. Danilo Gallinari ha trascinato i suoi Los Angeles Clippers alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, l’azzurro ha messo a segno 21 punti (conditi da 7 rimbalzi e 6 assist) che sono risultati determinanti per ottenere il successo sui Phoenix Suns per 121-111. I Clippers hanno dominato la contesa, chiudendola già nel primo quarto ...

NBA 2019 - i risultati della notte (4 gennaio) : James Harden trascina ancora i Rockets in casa di Golden State - ok gli Spurs di Belinelli : Tre partite disputate in questa notte NBA, ma nonostante i pochi appuntamenti le emozioni sono tantissime: tre prestazioni di alto livello, un overtime e percentuali di squadra sono tra gli argomenti degli incontri giocati. L’ultima partita a terminare è anche quella più vibrante: gli Houston Rockets battono all’overtime i Golden State Warriors per 134-135. Risulta decisivo James Harden, che non solo realizza una tripla doppia con 44 ...

NBA - i risultati della notte : Hayward trascina Boston - super Embiid si abbatte su Phoenix : Boston Celtics-Minnesota Timberwolves 115-102 Boston torna al successo e si gode il miglior Gordon Hayward della stagione, chirurgico nel colpire a gara in corso i T'wolves e realizzatore alla sirena ...

Muore a sei mesi tra le braccia della mamma durante la notte di Capodanno : Una bambina di sei mesi è morta stanotte a Marghera, durante una cerimonia che la famiglia stava seguendo, intorno alle ore 1.40. La madre, secondo una prima ricostruzione, ha notato che la...

NBA - risultati della notte : Leonard da 45 punti per la vittoria dei Raptors - Portland passa all'OT con super Nurkic : Toronto Raptors-Utah Jazz 122-116 Kawhi Leonard è pronto a tornare a San Antonio. Il messaggio mandato dall'ex giocatore degli Spurs a due giorni dal suo ritorno in Texas — previsto per la notte tra ...

Al Bano Carrisi - con chi era Loredana Lecciso la notte di Capodanno : il selfie della verità : Le speranze di Al Bano Carrisi di trascorrere le feste di Natale e Capodanno con Loredana Lecciso, Romina Power e i loro figli non si sono realizzate del tutto. A Cellino San Marco comunque la Lecciso c'era, ha scelto di restare nella tenuta Carrisi ma non in compagnia del suo ex compagno, che era i

Capodanno 2019 - lo scoccare della mezzanotte su Rai 1 e Canale 5 (video) : In media, circa 8 milioni di telespettatori hanno festeggiato l'arrivo del 2019 sintonizzandosi tra L'anno che verrà in onda su Rai 1 e il Capodanno in musica di Canale 5. Lunghe dirette fiume della durata di oltre cinque ore scandite tra canti, balli, cantate e qualche fuori programma come accaduto nella festa trasmessa dalla rete ammiraglia Mediaset, in trasferta a Bari. Capodanno in musica: ...

Donna gravemente ferita. Ragazzo perde braccio : ustioni - ricoveri - interventi d'urgenza nella notte della follia di Capodanno : Feriti, ustionati, ricoverati e operati con urgenza. Il bilancio dei festeggiamenti di Capodanno anche quest'anno racconta anche qualche follia di troppo. D'altra parte sono stati 658 gli interventi ...

NBA - risultati della notte : OKC si vendica su Dallas con Westbrook in tripla doppia - vincono Warriors e Pacers : Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks 122-102 Piatto da servire solitamente freddo, la vendetta ai Thunder piace anche calda: solo 24 ore dopo aver perso contro i Mavs in Texas, OKC si prende la ...

NBA 2019 - i risultati della notte (1° gennaio) : Harden show - 43 punti e i Rockets vincono! Grande Curry - successo degli Spurs di Belinelli : Nella notte si sono giocate sette partite della NBA, lo spettacolo non è mancato in occasione dell’ultimo giorno dell’anno. Gli Houston Rockets hanno vinto il big match contro i Memphis Grizzlies per 113-101 grazie all’ennesima prestazione da urlo di un inverosimile James Harden che sforna il suo quarto quarantello consecutivo e la decima gara di fila con almeno 30 punti a referto: questa volta il numero 13 ne mette dentro 43, ...

Incendi di auto e cassonetti - incidenti - risse e interventi sanitari per ragazzini in coma etilico. Il resoconto della notte di capodanno : immagine di repertorio Dopo il drammatico Incendio a Savona nel quale Walter Cucovaz, ex poliziotto in pensione, ha perso la vita , LEGGI QUI, è stata una escalation di interventi in tutta la ...

Napoli - primo bilancio della notte di San Silvestro : due feriti gravi : Allo scoccare della mezzanotte insieme ai festeggiamenti si sono registrati anche i primi ferimenti da fuochi d'artificio. Si tratta di un 41enne e di un 34 enne, entrambi napoletani e assistiti all'...