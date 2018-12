Palumbo-Battaglia | stop corse per il 2019 bruttissima notizia

romadailynews

: @AnnaAscani questi hanno firmato? Cecilia Fannunza, Michela De Biase, Fabrizio Panecaldo Valeria Baglio,Orlando… - cristianovilla9 : @AnnaAscani questi hanno firmato? Cecilia Fannunza, Michela De Biase, Fabrizio Panecaldo Valeria Baglio,Orlando… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Roma – “La, giunta in questi minuti, delloalleper ile della restituzione dell’impianto ippico romano al Campidoglio da parte della societa’ di gestione, impossibilitata a sostenere il canone di concessione quantificato in oltre due milioni di euro da parte di Roma Capitale, e’ una pessimaper il mondo sportivo romano e crea legittime preoccupazioni tra quanti lavorano e vivono all’interno dello storico ippodromo romano”.“Da oggi attrezzature, maestranze e know how sono a disposizione di Roma Capitale che, come ha spesso dichiarato, speriamo mantenga la promessa di gestire direttamente l’impianto. Promessa complicata da mantenere, ma almeno a garanzia di un qualche futuro. Come potra’ farlo, lo ignoriamo. Con quali fondi, pure. Con quali tutele per un impianto che sara’ presto terra di ...