Natale senza olive | l' appello di Tommaso Loiodice

Regali di Natale sì ma senza eccessi : ottimismo ridimensionato secondo Confcommercio Toscana : "Visto il clima di incertezza che ancora caratterizza politica ed economia italiane, i consumi restano ancora calmi. Anche il mese di dicembre non è partito con il solito sprint, sebbene si aspetti ...

Hotel disdice le camere prenotate per i senzatetto come regalo per Natale : Un letto caldo, pulito e al coperto: ea questo il regalo di Natale che l'associazione Raise the Roof Homeless Project voleva fare ai senzatetto, per il secondo anno di fila. E così, il fondatore dell'...

Antonella Clerici e Carlotta Mantovan - la grande commozione in diretta tv per il primo Natale senza Fabrizio Frizzi : Antonella Clerici ha dato il là alla maratona di beneficenza Telethon su Rai 1. Con tanti ospiti vip e Carlotta Mantovan al suo fianco. E non poteva mancare un commosso omaggio a Fabrizio Frizzi, ...

Caterina Balivo senza reggiseno : il look di Natale fa impazzire i fan : Che Caterina Balivo sia una delle conduttrici più amate della tv è cosa nota. Bella, brava, simpatica e con ironia da vendere, dopo aver lasciato il ‘suo’ Detto Fatto nelle mani di Bianca Guaccero, è tornata sul piccolo schermo con un format nuovo di zecca: Vieni da me. Il programma pomeridiano di Rai 1 ha debuttato lo scorso settembre e vede a ogni puntata ospiti diversi intervistati a 360 gradi da Caterina che, tutte le volte, riesce anche a ...

Primo lunedì senza Grey’s Anatomy - ma per le feste di Natale arriva un intero canale FoxLife dedicato alla serie : Anche quest'anno nel periodo delle feste nasce un canale interamente dedicato a Grey's Anatomy, il canale 115 di Sky, attivo dal 22 dicembre al 19 gennaio. La serie è attualmente in pausa sia negli Stati Uniti, dove il finale di metà stagione è andato in onda a metà novembre, sia in Italia, dove lo stesso episodio è stato trasmesso a dicembre. La seconda parte della quindicesima stagione debutterà su ABC il 17 gennaio e a febbraio in Italia, ...

Ladri rubano le stelle di Natale solidali per la lotta ai tumori : "Persone senza cuore" : Erano pronte per essere portate in piazza dall'Ant a Torre Santa Susanna ed offerte per raccogliere fondi per i malati di...

The Superstars in radio dal 3 Dicembre con il singolo “Senza un regalo non è Natale” : ALL MUSIC NEWS The Superstars in radio dal 3 Dicembre con il singolo “Senza un regalo non è Natale” Il nuovo progetto di Paolo Meneguzzi e Simone Tomassini che vede partecipi anche i ragazzi della PopMusicSchool e altri ospiti. Dopo il singolo di questa estate dal titolo Estate Rock&Roll ecco il singolo di Natale “Senza un regalo non è Natale”. Una traccia romantica, cantata in featuring con le bellissime voci delle ...

Rubate le stelle di Natale per la raccolta benefica dell'Ant a Brindisi. "Persone senza cuore" : "Dovevamo essere in piazza per offrire le stelle Ant (associazione nazionale tumori). Il ricavato avrebbe contribuito ad aiutare i malati di tumore e per le visite gratuite nel nostro Paese. È stata rubata la possibilità a ognuno di noi di usufruire di una visita gratuita per opera di qualcuno senza cuore". Paola Maria Chimenti, volontaria di Ant, commenta con queste parole un furto subito dall'Associazione. Le stelle di Natale, ...

Sotto l’albero di Natale c’è Supernatural 12 : i nuovi episodi sbarcano su Rai4 ma senza prima serata : Mentre in America i fan hanno salutato il 2018 con il finale midseason della 14esima stagione, Rai4 annuncia che Sotto l'albero di Natale è pronta Supernatural 12. Quale momento migliore per il pubblico giovane della rete Rai per vedere i nuovi episodi non andati ancora in onda in chiaro della serie cult con protagonisti i fratelli Winchester? Questo devono aver pensato i vertici di Rai4 piazzando Supernatural 12 in onda dal 26 dicembre in ...

Chili di troppo in arrivo con il Natale? Ecco le semplici regole per mangiare tutto senza ingrassare : Il periodo natalizio, si sa, è uno di quelli in cui molti dimenticano i buoni propositi per una dieta sana ed equilibrata, e per tenere in forma e in piena salute il proprio corpo. Ma seguire delle regole alimentari anche in questo periodo di eccessi è possibile: basta attenersi alle regole e ai ‘segreti’ degli esperti per non ingrassare durante le vacanze di Natale. Nello specifico si tratta di combinazioni alimentari in grado di ...

Natale senza stress - consigli per regali 'intelligenti' : La corsa ai regali è ufficialmente iniziata, ma che stress questo Natale! Ecco alcuni segreti per fare acquisti in modo...

VerdeAqua - primo Natale senza nuoto : ... Lunedi 17 dicembre, sosterrà l'iniziativa della Cgil e rappresenterà il mondo dell'associazionismo sportivo a supporto dei lavoratori, collaboratori sportivi e tutti gli atleti agonisti e ...

Le ragioni di un Natale senza metro nel centro di Roma : Le stazioni della metro A di Roma, Spagna e Barberini, chiuse da tre giorni senza che sia stato fornito alcun dettaglio ai passeggeri è solo la più recente evidenza di un servizio di trasporto pubblico al collasso. Non poter accedere al centro della città con la metropolitana, a pochi giorni da Nata

Stop all’incubo bilancia : ecco i segreti per affrontare pranzi e cene di Natale senza rinunciare alla linea : Dicembre sa mettere a dura prova anche quanti possono contare su una ferrea disciplina alimentare: non solo le settimane delle feste, ma tutto il mese è, infatti, costellato di occasioni conviviali capaci di attentare alla linea. Tanto che dopo l’Epifania parte la corsa alle diete, tra chi si cimenta in rimedi fai da te e i molti che si rivolgono a uno specialista per ritrovare la forma ideale ma con equilibrio. Lo confermano i dati di ...