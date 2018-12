Manovra, arrivano le coperture per il 2,04% ecco i dettagli della manovra. Ora parola a Bruxelles

blogitalia.news

(Di lunedì 17 dicembre 2018)i 3 miliardi che mancavano, assicurano fonti di Palazzo Chigi sono state trovate, pronti per il 2,04% “In questo momento è fondamentale la trattativa che Conte e Tria stanno portando avanti con l’Unione Europea che ci consentirà anche di evitare la procedura di infrazione – ha detto Luigi Di Maiosul blog delle Stelle -. Insomma, sono le ore più importanti che stiamo vivendo dal 4 marzo a questa parte. E’ il momento quindi di essere compatti, di non cedere alle strumentalizzazioni e alle provocazioni di chi vorrebbe veder naufragare tutto quello per cui abbiamo lottato e che siamo a un passo dall’ottenere”.“Nelle prossime ore ci sarà la cartina di tornasole. Scopriremo se a Bruxelles hanno voglia di costruire e portano rispetto o se invece prevale il pregiudizio, verso un governo dell’imprevisto”, ha detto il ministro ...