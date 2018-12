Fiorentina | Simeone e quel dito ai tifosi Pioli s' arrabbia | lui si scusa | Ho

Fiorentina - il dietrofront di Simeone : “Chiedo scusa ai tifosi - spero sia la fine dell’incubo” : Giovanni Simeone ha realizzato il secondo gol consecutivo nella partita di oggi contro l’Empoli, tornando a segnare al “Franchi” dopo la prima giornata. Dopo il gol, l’argentino si è lasciato andare a un’esultanza polemica portando l’indice davanti alla bocca, come a voler zittire i tifosi. Nel dopo gara, però, sono arrivate le scuse puntuali ai microfoni di Sky Sport: “Voglio chiedere scusa per la ...

Fiorentina-Empoli 3-1 - rimonta viola con Mirallas - Simeone e Dabo : La Fiorentina torna alla vittoria e batte 3-1 l'Empoli in rimonta , GUARDA QUI IL TABELLINO DELLA PARTITA , . Gli uomini di Pioli vincono una partita complicata contro l'Empoli e si rilanciano in ...

Sassuolo-Fiorentina : 2-1 La Diretta Simeone accorcia - convalidato con il Var : De Zerbi deve fare a meno di Boateng infortunato: in avanti, si affida al tridente formato da Berardi, Babacar e Di Francesco. A centrocampo, Locatelli parte dalla panchina: Sensi lo sostituisce e ai ...

Sassuolo-Fiorentina - probabili formazioni : Simeone out - c’è Gerson : SASSUOLO FIORENTINA probabili formazioni – Un solo obiettivo oggi per i viola e i neroverdi: vincere. E’ questo l’obiettivo di Sassuolo e Fiorentina che, alle ore 12.30, apriranno con il lunch-match la ricca domenica di Serie A. I neroverdi, che in settimana hanno superato agevolmente il turno di Coppa Italia eliminando il Catania, in campionato arrivano […] L'articolo Sassuolo-Fiorentina, probabili formazioni: Simeone out, c’è ...

Fiorentina - clamorosa bocciatura per Simeone : gioca un 18enne al suo posto : Secondo La Gazzetta dello Sport, in casa Fiorentina si va verso una clamorosa esclusione per Gio Simeone oggi contro il Sassuolo. Deludente da settimane, pronto l'impiego del giovane Vlahovic al suo posto, classe 2000, ...

Fiorentina - Antognoni : 'Simeone? Se non segna ovviamente viene criticato' : Giancarlo Antognoni , club manager della Fiorentina , parla a Sky Sport prima della sfida con la Juve : 'Prima o poi il gol di Simeone arriverà, speriamo questa sera. Comunque ha creato altre situazioni favorevoli ai compagni. ovviamente un attaccante se non segna ...

Frosinone-Fiorentina - Pioli : 'Questi punti persi pesano - non sappiamo gestire le partite. Simeone? Il gol arriverà' : Ai microfoni di Sky Sport, Pioli ha analizzato il match: "Purtroppo non chiudiamo le partite e on più non le sappiamo gestire, abbiamo commesso troppi errori. Se lasci queste partite aperte, può ...

Fiorentina - dove vai con Simeone? Frosinone imbattibile - e che Pinamonti! : Il mondo di Fiorentina e Frosinone è a testa in giù: ribaltato. I viola, ambiziosi e un po' presuntuosi, non vincono più : l'ultimo successo risale al 30 settembre, dopo di allora sono arrivati una ...

Fiorentina - Pioli : "Domani partita di sofferenza. Simeone e Pjaca pronti" : Viola malaticcia, una vittoria nelle ultime cinque, ma perfettamente in linea, classifica alla mano, con gli obiettivi stagionali. Al Franchi domani arriva la Roma e la squadra proverà a battere la ...

Ag. Vlahovic : 'Aspetta il suo momento. Alla Fiorentina sta bene. Simeone...' : Sa bene che laSerie A è uno dei campionati migliori al mondo e che ogni giorno può solo imparare dai suoi compagni, a cominciare da Simeone , un attaccante fenomenale, e da mister Pioli , l'...