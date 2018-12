Il Milan pareggia | la Fiorentina lo aggancia in testa alla classifica

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : il Milan pareggia con l’Atalanta Mozzanica - la Fiorentina aggancia le rossonere in vetta : In attesa del confronto alla Dacia Arena di Udine tra Tavagnacco e Juventus (domenica 16 dicembre alle ore 12.30), buona parte del decimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andato in scena quest’oggi. La sorpresa è il mezzo passo falso del Milan di Carolina Morace. Le rossonere sono state bloccate sullo 0-0 dall’Atalanta Mozzanica. Una partita gagliarda delle bergamasche al cospetto di una formazione di ...

Chievo e Lazio pareggiano - il Milan sorride : “infinito” Pellissier - Milinkovic-Savic dalle stelle alle stalle : Chievo e Lazio si sono date battaglia al Bentegodi in una gara molto combattuta terminata con un pareggio che scontenta Simone Inzaghi Questo Chievo ha un cuore che fa provincia. La squadra di mister Di Carlo ha lottato col coltello tra i denti contro la più quotata Lazio, riuscendo nell’impresa di portare a casa un punto importante per muovere la classifica deficitaria dopo la penalizzazione iniziale. Con l’1-1 odierno il ...

Milan - Salvini replica a Gattuso : “Con qualche sostituzione non avremmo pareggiato” : Il battibecco tra Salvini e Gattuso tiene banco da ieri sera quando nel post Lazio-Milan il tecnico rossonero ha risposto ai commenti del ministro dell’Interno. Adesso la replica di Salvini, secondo il quale “Gattuso è il miglior allenatore che il Milan possa avere e io ho parlato da tifoso. Diciamo che magari con qualche cambio sarebbe però finita in maniera diversa”. Un dietrofront non proprio evidente quello di ...

Lazio-Milan 1-1 : l'autogol di Wallace illude - Correa pareggia al 94' : Joaquín Correa esulta per l'1-1 contro il Milan. Getty Al 49' della ripresa Correa blocca il sorpasso del Milan sulla Lazio. l'autogol di Wallace, deviazione fatale sulla conclusione di Kessie, sedici ...

Europa League - il Milan pareggia in Spagna : 1-1 in casa del Betis : Il Milan di Gennaro Gattuso gioca male il primo tempo contro contro il Betis Siviglia, ma nella ripresa entra con un altro piglio e riesce a strappare un pareggio prezioso, per 1-1, che vuol dire molto per la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League. I gol della partita portano la firma di Lo Celso, nel primo tempo, e di Suso nella ripresa direttamente su calcio di punizione. Da registrare il brutto infortunio di Musacchio che ha ...

Milan-Genoa - la difesa rossonera è imbarazzante : i rossoblu ne approfittano e pareggiano i conti [VIDEO] : Bakayoko sbaglia l’appoggio, Rodriguez non controlla e Romagnoli devia in porta il tiro-cross di Kouamé: il Genoa pareggia i conti a San Siro-- Un Milan imbarazzante subisce il pareggio del Genoa, i rossoblu sfruttano una frittata della difesa di casa e rimettono la situazione in equilibrio, grazie ad un autogol di Romagnoli. La responsabilità principale però è di Bakayoko, che perde una palla sanguinosa a centro area che permette a ...