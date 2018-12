Il River Plate supera il Boca Juniors 3-1 e conquista la quarta Libertadores

Video/ River Plate Boca Juniors - 3-1 dts - : highlights e gol della finale - Copa Libertadores 2018 - - IlSussidiario.net : Video River Plate Boca Juniors , 3-1 dts, : highlights e gol della finale della Copa Libertadores 2018 giocata a Madrid domenica 9 dicembre.

La Copa Libertadores è del River Plate - Boca Juniors sconfitto 3-1 ai supplementari : X Copa Libertadores, River Plate-Boca Juniors 3-1 River, la Copa in rimonta Tutti i calciatori a River Plate-Boca Juniors Il mondo del calcio a River-Boca Serie A, Milan-Torino 0-0: le foto del match ...

Copa Libertadores - impazza la festa del River Plate : tra Madrid e Buenos Aires i “Millonarios” possono scatenarsi [VIDEO] : Copa Libertadores, i Millonarios hanno vinto in quel di Madrid contro i Boca Juniors: la festa può partire per le strade di Buenos Aires Copa Libertadores, il River Plate ha vinto la gara di ritorno contro il Boca Juniors al Bernabeu di Madrid e la festa dei tifosi può iniziare “divisa” tra la Spagna e Buenos Aires. Le scene pessime delle scorse settimane, lasciano spazio ai festeggiamenti per la vittoria della coppa da parte ...

Highlights River Plate Boca Juniors : cronaca e tabellino Coppa Libertadores : River Plate Boca Juniors, IL SUPERCLASICO È BIANCOROSSO – Doveva entrare nella storia come la doppia finale più importante, sentita e bella della storia non solo del Superclasico, ma di tutta quella della Libertadores e in un certo senso ci è diventata. Dopo il 2-2 de La Bombonera, il River Plate trionfa al Santiago Bernabéu […] L'articolo Highlights River Plate Boca Juniors: cronaca e tabellino Coppa Libertadores proviene da Serie A ...

River Plate-Boca Juniors 3-1 - i Millonarios vincono il Superclasico a Madrid e alzano la Copa Libertadores! : Il River Plate ha vinto la Copa Libertadores 2018 e si è laureato Campione del Sudamerica per la quarta volta nella storia dopo i sigilli del 1986, 1996 e 2015. I Millonarios hanno vinto la partita del secolo, il Superclasico argentino che non si è giocato al Monumental a causa degli incidenti al di fuori dello stadio e che è stato spostato al Santiago Bernabeu di Madrid. Nella capitale spagnolo è andato in scena uno spettacolo puro, la partita ...

Il River Plate ha vinto la Copa Libertadores nella finale di Madrid : Il River Plate ha battuto 3-1 il Boca Juniors ai tempi supplementari e ha vinto la 59ª edizione della Copa Libertadores, il più importante torneo calcistico sudamericano. La partita, rinviata per disordini due settimane fa, si è giocata domenica sera allo

River Plate vince la Copa Libertadores : 23.23 La Libertadores è del River Plate al termine della finale infinita. I biancorossi superano il Boca jrs 3-1 dopo i tempi supplementari nella partita di ritorno rinviata per l'aggressione al bus degli Xenizes da parte degli ultrà del River fuori dal 'Monumental'. L'andata (2-2) si era giocata l'11 novembre A Madrid (campo neutro), Boca avanti al 44' con Benedetto. Il River pareggia al 68' con Pratto.Rosso a Barrios a inizio supplementari. ...

LIVE River Plate-Boca Juniors in DIRETTA : 1-1 - il Superclasico si decide ai supplementari! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di River Plate-Boca Juniors, Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018. Il giorno dell’attesissimo Superclasico è finalmente arrivato: dopo i tafferugli al di fuori del Monumental, l’incontro è stato spostato e non si giocherà poi a Buenos Aires (Argentina) ma a Madrid. Al Santiago Bernabeu, campo neutro, verrà incoronata la Regina del Sudamerica: si riparte dal 2-2 della Finale ...

River Plate-Boca Juniors 0-1 - risultato e diretta live : River Plate-Boca Juniors, Copa Libertadores: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Libertadores - River Plate-Boca in diretta : 0-1 : 45' - GOL DEL BOCA! La sblocca il Pipa Benedetto! 44' - Follia di Andrada che esce dai pali e regala palla agli avversari, il River però non ne approfitta. 40' - El Pity Martinez prova a trasformare ...

Libertadores - River Plate-Boca in diretta : 0-0 : 4' - Punizione dal limite battuta da Pity Martinez, palla sul secondo palo e il Boca si cautela in calcio d'angolo. Nulla di fatto sugli sviluppi. 1' - Inizia la finalissima davanti agli 80.000 del ...

