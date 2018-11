Anticorruzione | Di Pietro | “Renzi dice che M5s e Lega devono scusarsi con Berlusconi?

Dl Anticorruzione - Di Pietro : “Togliere la prescrizione? Non serve - bisogna togliere l’appello per abbreviare processi” : “Lega, Bongiorno e Salvini criticano la riforma della prescrizione? E’ la solita furbata per rinviare al giorno dopo ciò che andava fatto ieri. Ma togliere la prescrizione non serve“. Sono le parole dell’ex magistrato Antonio Di Pietro, intervistato nella trasmissione “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus. “Il problema è che nel nostro Paese i processi sono troppo lunghi” – spiega – ...