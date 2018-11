La sugar tax diventa sovranista | Nessun aumento se lo zucchero è italiano

"Salvini si convinca. Su sugar tax tutti d'accordo". Il viceministro Fioramonti rivendica la tassa sulle bevande zuccherate : "Matteo Salvini si convinca, siamo tutti d'accordo". Il viceministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti in un'intervista con l'Huffpost rivendica la "sugar tax", la tassa sulle bevande zuccherate, come Coca cola per fare un esempio, ma anche sugli integratori, approvata ieri con un emendamento dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega, ma il vicepremier leghista l'ha già disconosciuta. "Com'è possibile?", si chiede Fioramenti: "L'ho ...

Arriva la sugar tax : quanto aumenterà il prezzo di Coca Cola e bevande zuccherate : La maggioranza di governo sembra pronta a introdurre la sugar tax, la tassa sulle bevande zuccherate. La misura dovrà essere confermata, ma in attesa di ulteriori specifiche è possibile calColare - sulla base delle prime informazioni fornite - quanto aumenterà il prezzo delle bevande come la Coca Cola.Continua a leggere

In arrivo una tassa sulle bevande zuccherate : cos'è e come funziona la 'sugar tax' : Un obolo di mezzo centesimo per ogni grammo di zucchero: la misura, caldeggiata sopratutto dal M5s, potrebbe finire nella...

Via il condono - c'è la sugar tax Manovra - ecco i punti dell'accordo : Assenza del condono, scomparsa della dichiarazione integrativa con possibilità di regolarizzare solo il dichiarato, carcere per gli evasori in un ddl ad hoc, sugar tax per abolire l'Irap: i punti dell'accordo sulla Manovra Segui su affaritaliani.it

Una 'sugar tax' per coprire l'Irap : Torna alla ribalta la 'sugar tax'. Ma, stavolta, non si tratta di guerra agli zuccheri aggiuntivi contro l'obesità infantile.

Una 'sugar tax' per coprire l'Irap : Torna alla ribalta la 'sugar tax'. Ma, stavolta, non si tratta di guerra agli zuccheri aggiuntivi contro l'obesità infantile. Obiettivo dichiarato è ora quello di tassare le bevande dolci per reperire ...

La 'sugar Tax' arriva anche in Italia - è la proposta di 5 Stelle e Lega : arriva anche in Italia la "sugar tax" ed è già battaglia per definire la destinazione delle risorse che ne deriveranno. I principali ministeri iniziano iniziano a contendersi i proventi delle nuove tasse che saranno applicate in primis alle bevande zuccherate. Dopo che numerosi Paesi europei hanno deciso di seguire il Regno Unito nella lotta contro l'obesità e il diabete, oggi il Governo Italiano ha chiuso le presentazioni dei parlamentari per ...

Manovra - scontro sulla 'sugar tax' per l Irap. Bussetti 'I soldi usiamoli per l università' : ROMA. Nasce la 'sugar tax' e i ministeri se la contendono. Se ne contendono le potenziali risorse, a oggi non quantificate,. Nelle convulse ore degli ultimi emendamenti alla legge di Bilancio - alle ...

Manovra - scontro sulla 'sugar tax'. Bussetti 'I soldi usiamoli per l università - non per l Irap' : ROMA. Nasce la 'sugar tax' e i ministeri se la contendono. Se ne contendono le potenziali risorse, a oggi non quantificate,. Nelle convulse ore degli ultimi emendamenti alla legge di Bilancio - alle ...

sugar tax - anche Ansisa aderisce alla campagna per una tassa sullo zucchero : "usiamola per finanziare l'educazione alimentare" : Il consiglio direttivo e i referenti regionali dell'Associazione italiana specialisti in Scienza dell'Alimentazione , Ansisa, hanno deciso all'unanimità di aderire alla campagna a favore della Sugar tax. In questa lettera spiegano i motivi e auspicano che, se mai si farà una tassa sullo ...

Salute : diabetologi - sì alla sugar tax in Italia - proventi per prevenzione : Sì dei diabetologi all’introduzione in Italia della Sugar Tax, una ‘tassa sugli zuccheri‘ per contrastare l‘epidemia di obesità, cui spesso è associato anche il diabete di tipo 2. “Diventa impossibile per una società scientifica che si occupa di diabete – afferma Francesco Purrello, presidente della Società Italiana di diabetologia (Sid) – non allargare il campo d’azione e di allerta anche al ...

sugar tax : al via la campagna per la tassa sulle bevande zuccherate. Lettera al Ministero della salute. La lista di società scientifiche - ... : ... direzione socio educativa, servizi all'infanzia, Roma III Montesacro 10 Marco Cesare Giussani medico specialista in pediatria e scienza dell'alimentazione 11 Dario Dongo avvocato, PhD in diritto ...

sugar Tax. Perché i diabetologi dicono 'sì' alla sua introduzione : Nel mondo sono ormai molti i Paesi che hanno applicato la Sugar Tax , ultima in ordine di tempo , aprile 2018, la Gran Bretagna che ha proposto una tassazione incrementale al di sopra di un contenuto ...