Anoressia | legge per combatterla nella moda e web

Blog “pro Ana” - istigazione all’ Anoressia e alla bulimia : a che punto è la legge : Negli ultimi vent'anni è esploso il fenomeno dei Blog Pro-Ana: siti in cui le "adepte" di ana, la "dea dell'anoressia", si uniscono per condividere obiettivi patologici di dimagrimento, consigli su come evitare di mangiare e come poter vomitare. Le proposte di legge che dovevano renderli reati si sono arenate in Parlamento però.Continua a legge re

Anoressia - i ritrovi online delle “adepte” della magrezza estrema. Ma chiuderli non è possibile e una legge non c’è : Si definiscono “adepte di Ana”, cioè dell’Anoressia nervosa. Si danno delle regole, si motivano nel perseguire la magrezza estrema. Nati in Italia nei primi anni Duemila come diari virtuali in cui molte ragazze raccontavano l’evoluzione della malattia, nei blog e i siti pro-ana gli utenti si scambiano consigli su come tenere comportamenti restrittivi in ambito alimentare. L’evoluzione tecnologica ha aiutato lo sviluppo di un ...