Infortunio Pellegrini | il calciatore lascia il ritiro della Nazionale

(Di domenica 18 novembre 2018)– Nella giornata di ieri è andata in scena la gara valida per la Nations League, si sono affrontate Italia e Portogallo, buona prestazionesquadra di Roberto Mancini, gli azzurri convincono. Adesso l'Italia si prepara per la gara amichevole contro gli USA, nelle ultime ore sono arrivate brutte notizie.per Lorenzo, il centrocampistaRoma hato ile non sarà a disposizione per la prossima partita a causa di una contusione alla gamba. Assenti per la prossima partita anche Chiellini, Florenzi, Insigne, Jorginho ed Immobile.