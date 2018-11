Classifica finale Moto3 2018 | quattro italiani nei primi cinque | e Di Giannantonio passa

oasport

(Di domenica 18 novembre 2018) Il Gran Premio di Valencia dellapasserà alla storia per l’incredibile vittoria del 15enne turco Can Oncu ma, anche, perchè chiude la stagionedel Motomondiale. Il titolo della classe più leggera era già ampiamente assegnato, ma Jorge Martin ha conquistato altri 20 punti, per portare il suo margine sugli inseguitori a 42 punti. Alle sue spalle chiude il campionato Fabio Diche beffa proprio in extremis Marco Bezzecchi che, nel breve volgere di due appuntamenti, scivola dal sogno del titolo iridato al terzo posto. C’è tanta Italia nelle prime posizioni della graduatoria, connostri rappresentanti nelle primecaselle. Quarto, infatti, chiude Enea Bastianini, mentre Lorenzo Dalla Porta rimane quinto. Con la vittoria odierna Can Oncu, in una sola gara, sale in 23esima posizione e si mette alle spalle ben 13 rivali. Nelle zone basse della ...