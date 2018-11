Treni | nuovi diritti per i viaggiatori | aumentano i rimborsi per i ritardi

Castelli - FS : 600 nuovi Treni regionali entro il 2021 : Gianluigi Castelli , Presidente del Gruppo FS , ha confermato l'introduzione di 600 nuovi treni regionali entro il 2021 . Il Presidente di FS lo ha detto intervenendo all'assemblea di Confindustria ...

Fs : a Trieste in anteprima i nuovi Treni rock e pop per pendolari : Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Il gruppo Fs Italiane, attraverso la controllata trenitalia, è fortemente impegnato nel rilancio del trasporto regionale e pendolare, mettendo al centro della filiera industriale le esigenze delle persone che ogni giorno scelgono il treno per muoversi per motivi di lavoro

Fs : a Trieste in anteprima i nuovi Treni rock e pop per pendolari (2) : (AdnKronos) - rock e Pop, sottolinea il gruppo in una nota, sono parte della nuova flotta di oltre 600 convogli per il trasporto pendolare e rappresentano la concretizzazione del processo di rinnovamento in atto. Inizieranno a circolare a partire dalla primavera del 2019 nelle regioni italiane che h

TRIESTE - Arrivano i nuovi Treni Pop e Rock nel villaggio Barcolana : Venerdì 12 ottobre, con un evento cui parteciperanno i vertici del Gruppo FS Italiane, i nuovi treni saranno presentati al mondo delle Istituzioni . lamusicastacambiando treni POP treni Rock ...

Ferrovie - arrivano Pop e Rock : ecco i nuovi Treni per i pendolari con Wi-fi e spazio per le bici : BERLINO - 'Pop' non è un sottomarino, ma è comunque giallo, ci si possono trasportare le biciclette, può arrivare a 160 chilometri orari ed è riciclabile al 95%. Proprio come 'Rock', che in compenso è ...

Gruppo FS presenterà a Berlino i nuovi Treni Rock e Pop : Il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane presenterà , il prossimo 18 settembre a Berlino, i nuovi treni Rock, prodotto da Hitachi Rail, e Pop, prodotto da Alstom, . L'occasione sarà la Fiera ...

FNM - accordo con Hitachi Rail Italy per nuovi Treni alta capacità : Teleborsa, - FNM e Hitachi Rail Italy hanno sottoscritto un accordo quadro per la fornitura di treni ad alta capacità per il servizio ferroviario regionale lombardo . La sottoscrizione fa seguito all'...