Milan | Romagnoli ko | Kessié in difesa? È emergenza | regge solo Zapata

Italia-Portogallo - Alessio Romagnoli dà forfait : contrattura muscolare. Problemi per il Milan : Alessio Romagnoli deve dare forfait in vista di Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di calcio in programma domani sera a San Siro. Il difensore del Milan ha accusato una contrattura muscolare durante l’allenamento e dunque ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale in attesa di ulteriori valutazioni mediche sulle sue condizioni fisiche. Una bella tegola non soltanto per l’Italia ma anche per Rino Gattuso che rischia ...

Infortunio Romagnoli - giungono brutte notizie dal ritiro della Nazionale : torna a Milano : Infortunio Romagnoli – È ai limiti del paradossale quello che si sta vivendo in casa Milan nelle ultime settimane. Gli infortuni continuano ad aumentare, costringendo alcuni calciatori a giocare in non perfette condizioni fisiche e alla lunga, per ovvi motivi, anche il risultato delle partite ne risente. Anche per questo motivo, contro la Juventus non si poteva fare molto di più. Adesso giungono notizie pessime anche dal ritiro della ...

Milan-Juventus - Romagnoli e Rodriguez dormono : Mandzukic ne approfitta e trafigge Donnarumma [VIDEO] : Subito in vantaggio la Juventus al Meazza, il colpo di testa di Mandzukic non lascia scampo a Donnarumma Juventus subito in vantaggio al Meazza, i bianconeri passano dopo otto minuti grazie ad un colpo di testa di Mandzukic, abile a trovare il pertugio giusto alla sinistra di Donnarumma. La difesa del Milan resta immobile, Romagnoli e Rodriguez si addormentano e l’attaccante croato ne approfitta, siglando l’1-0 per gli uomini ...

Milan - così reagirà Bonucci appena vedrà Higuain e Romagnoli : In vista di Juventus-Milan, La Gazzetta dello Sport racconta come Leonardo Bonucci sta preparando il ritorno a San Siro. E aspetta di rivedere in particolare Calhanoglu e Kessié, suoi grandi amici, ma soprattutto Alessio Romagnoli che ha ...

Inter-Milan - Icardi e Romagnoli leader : capitani dal gol decisivo : Alessio Romagnoli e Mauro Icardi sono i nuovi volti della Milano calcistica, orfana delle bandiere che hanno trascinato i due club sul tetto del mondo. E stanno sudando per legittimare il proprio ...

Milan - possibile riposo per Romagnoli : ecco le prove anti-Betis : Rino Gattuso prepara la sfida di Europa Legue del suo Milan contro il Betis di domani sera, ma pensa anche alla Juventus. Secondo Sky Sport , davanti a Reina dovrebbero giocare Abate, Zapata, Musacchio e Rodriguez, con capitan Romagnoli che potrebbe avere un turno di riposo . Laxalt mezzala, con Kessié e Bakayoko a completare il ...

Milan - è sempre Romagnoli-gol : a segno anche in partitella : Alessio Romagnoli ci ha decisamente preso gusto. Ha dimostrato di avere la tecnica giusta per segnare con continuità: tocco calibrato col Genoa di destro, tiro secco di sinistro contro l'Udinese. ...

Romagnoli da Champions - segna e trascina il Milan : è un predestinato : Piazzarsi poi nel cuore della difesa rossonera così giovane sottolinea La Gazzetta dello Sport -, raccogliendo l'eredità tecnica e carismatica di Franco Baresi e Paolo Maldini , è roba da ...

E' troppo tecnico - dicevano. Ma ora Romagnoli salva il Milan : La scelta estiva di Leonardo Bonucci è stata un affare per tutti. Per la Juventus, perché ha confermato ciò che era già intuibile: lui e Giorgio Chiellini sono nati per giocare assieme. Una coppia tornata subito formidabile e incoronata da José Mourinho, immaginifico come al solito nella serata del

Udinese-Milan 0-1 - al 97' decide Romagnoli : Roma, 5 nov., askanews, - Ancora ua gioia all'ultimo respiro per il Milan di Rino Gattuso, ancora una volta Romagnoli a donargliela. Dopo aver deciso contro il Genoa, il capitano rossonero lo fa anche ...