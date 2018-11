Maltempo Liguria | La Russa | “Destinare subito l’Imu ai comuni colpiti”

Maltempo Liguria : prorogati ad aprile i termini per gli interventi a difesa della costa : La Giunta regionale della Liguria, su proposta dell’assessore al Demanio Marco Scajola, ha dato il via libera alla proroga dei termini per i Comuni costieri per l’utilizzo dei fondi per gli interventi di riqualificazione, difesa della costa. Si tratta di stanziamenti assegnati annualmente da parte di Regione Liguria: la norma regionale prevede infatti che ogni anno vengano assegnati ai Comuni costieri i contributi derivanti dall’imposta ...

Maltempo : con l’allerta rossa per neve dimezzati i treni in Liguria : I programmi di circolazione dei treni in Liguria stilati da Rfi saranno modificati in anticipo in caso di allerta meteo, “in varie fasi sulla base delle previsioni dei bollettini meteo emanati dalla Protezione Civile”. E’ una delle novità del nuovo ‘Piano neve e Gelo‘ presentato nella sede della Regione Liguria dall’assessore ai Trasporti Gianni Berrino insieme ai responsabili di Rfi per gestire al meglio la ...

Maltempo Liguria : aperto fascicolo per i crolli a Rapallo e Santa Margherita : Il pm Walter Cotugno della procura di Genova ha aperto un fascicolo per crollo colposo in riferimento alla mareggiata che lo scorso 29 ottobre ha devastato la diga di Rapallo (Genova), ed anche al crollo parziale della diga del porto pubblico di Santa Margherita. “Abbiamo dato la massima collaborazione agli investigatori e alla magistratura, nella quale riponiamo fiducia. L’indagine sul crollo della diga di Rapallo, privata, e sulla ...

Maltempo Liguria : a Portofino arriva l’ambulanza attrezzata per emergenze 24/7 : Questa mattina è sbarcata al porticciolo di Portofino (Genova) l’ambulanza attrezzata che garantisce, grazie ad una convenzione tra Asl4 e pubbliche assistenze del Tigullio, l’intervento sanitario d’emergenza 24 ore su 24 ai residenti del borgo. Il mezzo stazionerà a Portofino almeno fino a giugno 2019. “Si tratta di una risposta importante ai bisogni sanitari di questa comunità, duramente colpita dal Maltempo, isolata dal ...

Maltempo Liguria : rintracciati i dispersi - ritrovati a Voltri : Rintracciate le 3 persone (di 24, 46 e 41 anni) date per disperse a seguito del cedimento della strada che ha isolato San Carlo di Cese, sulle alture di Genova: sono stati ritrovati a Voltri in buone condizioni. L’allarme era scattato ieri perché era stata ritrovata una tenda sul greto del fiume Varenna: dopo il crollo dell’asfalto un residente aveva avvisato i vigili del fuoco facendo partire le ricerche. Il gruppo è stato ...

Maltempo in Liguria - Toti : “domani via lavori strada Portofino-Santa Margherita” : “Domani mattina partiranno i lavori sulla strada tra Portofino e Santa Margherita, crollata dopo la mareggiata. Siamo al lavoro per la Liguria e per i liguri, non ci fermiamo”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera via fb. “La nostra Protezione civile e i Vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta dalla scorsa notte, ed e’ gia’ stato aperto il percorso pedonale per i residenti a San ...

Maltempo - nessuna tregua in Liguria : si cerca un uomo in un torrente - frane a Genova : Il Maltempo non concede alcuna tregua alla Liguria, colpita di nuovo da forti piogge che hanno provocato allagamenti sulla costa e smottamenti e frane sulle colline, dove una frazione di Genova, in Val Varenna, è rimasta isolata per il crollo di un pezzo di strada. I vigili del fuoco stanno cercando una persona che era accampata con una tenda vicino al torrente Varenna ed essere stata travolta dalle acque in piena durante la notte. Il nubifragio ...

Maltempo Liguria : possibile disperso a Genova - ricerche in corso lungo il torrente Varenna : Sono in corso in queste ore le ricerche di un possibile disperso lungo il torrente Varenna, nel Ponente di Genova, colpito da forti piogge. Nei giorni scorsi si era notato un accampamento con una tenda lungo le sponde del corso d’acqua e ne è stata trovata solo una parte. Le ricerche si stanno svolgendo lungo il greto: impegnati 2 soccorritori acquatici SA e la squadra di Multedo dei vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Liguria: possibile ...

Maltempo Liguria - Portofino isolata : si lavora per riaprire passerella pedonale prima Natale : A seguito di sopralluogo, il consigliere responsabile alla viabilità per la Città Metropolitana Franco Senarega ha reso noto che domani inizieranno i lavori sulla SP227 che collega Santa Margherita Ligure a Portofino, crollata in diversi tratti il 29 ottobre scorso a causa di una violenta mareggiata. L’obiettivo è aprire la strada al passaggio pedonale entro Natale. “Cominceremo con la costruzione della passerella pedonale nel tratto ...

Maltempo Liguria : nave Diciotti in azione nel Tigullio - a supporto delle località colpite dalle mareggiate : Il pattugliatore d’altura della Guardia Costiera Diciotti si trova da questa mattina nelle acque del Tigullio Occidentale, a supporto delle località colpite dalla mareggiata del 29 ottobre. Diciotti sovrintenderà nei prossimi giorni, in particolare, alle operazioni di ripristino dei porti di Santa Margherita Ligure e Rapallo e a quelle di collegamento con Portofino, rimasta isolata e raggiungibile con celerità solo dal mare. Il ...

