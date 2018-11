Bce | i tre motivi per cui Draghi potrebbe prolungare i tassi bassi

Bce e tassi bassi - ecco i 3 motivi per cui Draghi potrebbe garantire più a lungo il denaro facile : In caso di un peggioramento delle prospettive di inflazione, la Bce potrebbe valutare «un aggiustamento del percorso previsto per l’aumento dei tassi». Con queste parole Mario Draghi ha aperto a un possibile prolungamento dell’era dei tassi a zero oltre l’estate 2019. In effetti la Bce ha almeno tre buoni motivi per farlo. ecco quali...

Spagna - inflazione oltre il target Bce : Confermata in crescita l'inflazione in Spagna, oltre il target fissato dalla BCE, 2%,. Secondo l' ufficio statistico spagnolo INE , nel mese di ottobre, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato ...

Stress test - banche italiane tutte “promosse” da Eba e Bce : A quanto risulta al Sole 24Ore, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Ubi e BancoBpm – le uniche quattro grandi banche italiane sottoposte all’esame congiunto Eba-Bce, i cui risultati saranno resi noti al mercato questa sera alle 18 - hanno registrato esiti positivi...

Banca Carige in rosso su possibile bocciatura stress test Bce : Giornata negativa per Banca Carige , che si muove in contro trend rispetto al comparto Bancario italiano mostrando sul listino milanese un calo del 4,17%. Secondo Il Sole 24 Ore dagli stress test ...

Bce - ecco l'opinione di State Street dopo il meeting della scorsa settimana : ... secondo cui "la BCE, che aveva precedentemente assunto l'impegno di ridurre il Quantitative Easing in maniera ordinata e senza intervenire sui tassi di politica monetaria fino a dopo l'eState 2019, ...

Spread - che vantaggi se la Bce vara una operation Twist? Interessi più bassi - ma senza tagli di spesa la tregua sarà fragile : Un Twist ci salverà? La risposta è ni. Non a caso il governatore della Banca centrale europea, Mario Draghi, giovedì 25 ottobre non si è sbilanciato su nuovi interventi per stabilizzare il mercato dei titoli di Stato europei e lo Spread. Anzi ha precisato che la Bce “non finanzia i deficit degli Stati”. Ma è noto che a Francoforte è da tempo allo studio l’opzione di uno scudo antiSpread (detto Twist, per l’appunto) in vista della ...

State Street - da Bce pochi segnali su possibile utilizzo delle Omt : ... così Michael Metcalfe, responsabile globale macro strategy di State Street Global Markets, in seguito agli annunci di politica monetaria da parte della Bce. 'In linea con le attese a livello globale,...

Borse europee - attesa tensione in avvio dopo tonfo Wall Street. Oggi riunione Bce : attesa un'apertura in territorio negativo per le principali Borse europee, dopo il nuovo forte scivolone registrato a Wall Street. Ieri i listini americani hanno registrato decisi cali, con il Nasdaq ...

Wall Street crolla - check up Bce all'Italia : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha smentito le guasconate di Luigi Di Maio e Matteo Salvini che insistono a sfidare Bruxelles, nonostante gli inviti alla prudenza del premier Giuseppe ...

Le tre parole di Draghi che spiegano perché oggi non sarà la Bce a salvare l'Italia : Roma. l'Italia si sta autoinfliggendo una crisi da manuale. Il governo ha presentato una manovra insostenibile, con previsioni irrealistiche, bocciata ieri dalla Commissione europea e prima dalle ...

Le tre parole di Draghi che spiegano perché oggi non sarà la Bce a salvare l’Italia : Roma. l’Italia si sta autoinfliggendo una crisi da manuale. Il governo ha presentato una manovra insostenibile, con previsioni irrealistiche, bocciata ieri dalla Commissione europea e prima dalle agenzie di rating, dalle istituzioni internazionali, dagli organismi indipendenti nazionali e soprattutt

Il mercato potrebbe presto cambiare idea sulle intenzioni Bce : Alla fine del 2017, infatti, lo 'shock' di un economia dell'Eurozona che cresceva di più e più a lungo di quanto ci si attendesse ha portato ad un'aspettativa irrealistica: ossia che questo trend ...

Mercato potrebbe presto cambiare idea sulle intenzioni della Bce : La positiva dinamica di crescita innescatasi nell'Eurozona dall'estate del 2016 ha frenato bruscamente nella prima parte del 2018. Alla fine del 2017, infatti, lo 'shock' di un economia dell' Eurozona che cresceva di più e più a lungo di quanto ci si attendesse ha portato ad un' aspettativa irrealistica : ossia che questo trend potesse continuare allo stesso ritmo anche nel ...

S&P Global Ratings : "Rialzo tassi Bce dal terzo trimestre 2019" : La domanda interna nell'area dell'euro rimarrà solida, mentre la domanda Globale dovrebbe rallentare a seguito delle preoccupazioni per le guerre commerciali. Così S&P Global Ratings in un recente ...