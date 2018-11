Alt al diabete | il duomo si colora di blu

Dieta nordica contro pressione Alta e diabete : La Dieta nordica può aiutare a prevenire patologie come la pressione alta e il diabete. Lo rivela uno studio condotto dalla University of East Finland

Fumo - diabete e ipertensione sono più letali per le donne : il rischio di infarto è Altissimo : Le donne sono soggetti molti più a rischio rispetto agli uomini se soffrono di pressione alta o di diabete, oppure se fumano. Questi noti fattori di rischio per il cuore aumentano la loro azione negativa più nelle donne che negli uomini. A questa conclusione è giunto un maxi-studio pubblicato sul British Medical Journal da Elizabeth Millett, epidemiologa presso The George Institute for Global Health della University of Oxford. Lo studio si basa ...

Diabete e pressione Alta : ecco cosa si rischia e come riconoscere i segnali : Chi soffre di Diabete deve prestare particolare attenzione anche alla pressione alta: normalmente la prevalenza dell’ipertensione arteriosa nella popolazione adulta è pari a circa il 35% ma questa percentuale sale nel diabetico sino al 70%, anche all’80%. Purtroppo in Italia non c’è una appropriata cultura della prevenzione e del controllo di questo fattore di rischio. Basta pensare che un italiano su tre non sa di avere la pressione alta. ...

Diabete : 1 persona su 3 è diabetica ma non sa di avere la glicemia Alta : Nonostante i numeri siano allarmanti, è previsto che per il 2030 ci saranno 522 milioni di persone con Diabete, oltre un milione di bambini e adolescenti nel mondo hanno un Diabete di tipo 1, ovvero quello autoimmune, nel 2017 ci sono stati, a livello globale, quattro milioni di morti, in Italia ci sono 3,7 milioni di persone con Diabete, resta una patologia poco conosciuta, sottostimata, a volte preda di ‘fake news’, e quindi le cure possono ...

Diabete : è possibile scoprirlo 20 anni prima che inizi - ecco la caratteristica della glicemia Alta : I primi segnali del Diabete di tipo 2 possono essere identificati più di 20 anni prima della diagnosi. Lo rivela una ricerca giapponese presentata al congresso dell’Associazione europea per lo studio del Diabete (Easd) a Berlino, che ha esaminato 27 mila adulti non diabetici (età media di 49 anni) tra il 2005 e il 2016. “Poiché la maggior parte delle persone con il Diabete di tipo 2 attraversa lo stadio di pre-Diabete, i nostri ...

Diabete - glicemia Alta : ecco il vaccino che abbassa i livelli di zucchero nel sangue : In passato era già stato dimostrato che il vaccino anti–tubercolosi con bacillo di Calmette-Guerin può ridurre i livelli di zucchero nel sangue nelle persone con Diabete avanzato di tipo 1: ora, una nuova ricerca, presentata all’Assemblea annuale dell’Associazione europea per il Diabete a Berlino, ha svelato il meccanismo attraverso il quale questo vaccino può apportare benefici al sistema immunitario dei pazienti e ridurre i ...

Prevenire il diabete su può : il parere degli esperti sulla glicemia Alta : “E’ arrivato il momento di cambiare registro e di promuovere un deciso cambio di marcia contro il diabete di tipo 2, malattia potenzialmente molto grave che però può essere efficacemente prevenuta, come tanti studi hanno ormai dimostrato”. Questo l’appello lanciato dal professor Francesco Purrello, presidente della Società italiana di diabetologia (Sid), che dal congresso dell’Associazione europea per lo studio del ...

Alimenti : ecco la dieta che protegge da depressione - diabete di tipo 2 - ipertensione e colesterolo Alto : Una ricerca condotta dall’University College di Londra, pubblicata su “Molecular Psychiatry” ha concluso che la dieta mediterranea (a base di frutta e verdura, pesce, cereali, noci e olio d’oliva, poca carne e latticini) può avere effetti benefici sull’umore e aiutare a prevenire la depressione. I ricercatori hanno passato in revisione 41 studi scientifici sull’argomento pubblicati negli ultimi 8 anni: è ...

Altheia Science chiude un round da 9 milioni per accelerare sulle cure di sclerosi e diabete : Altheia Science, la start up italiana che vuole sfidare sclerosi multipla e diabete con un metodo innovativo, ha annunciato di aver chiuso una raccolta da 9,3 milioni di euro per finanziare lo ...