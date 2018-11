Sciopero degli studenti contro i tagli del Governo nazionale Grande manifestazione a

Modica - Sciopero degli operatori ecologici della Igm : Gli operatori ecologici della Igm stamattina si sono riuniti davanti a Palazzo San Domenico per chiedere il pagamento delle mensilità arretrate

Proclamato Sciopero nazionale lavoratori degli appalti ferroviari per il 26 ottobre : Il 26 ottobre [VIDEO] verra' effettuato uno sciopero generale dei lavoratori degli appalti ferroviari di tutta italia, dopo il mancato accordo tra le segreterie nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, SLM FAST e gruppo FSI, Ministero del lavoro e imprese appaltatrici. Gli incontri avvenuti purtroppo non hanno portato a nessuna soluzione che potesse accontentare entrambe le parti, rimandando o addirittura chiudendo la trattativa in ...

A Lecco "Sciopero" degli alunni per protesta contro un compagno violento : Uno "sciopero" di alunni di una quarta elementare non è un evento che ci aspetteremmo di vedere. Eppure è successo a Meratese, nella Brianza lecchese. Solo 3 alunni su 17 di una classe elementare si sono presentati a scuola, ufficialmente per protestare contro il comportamento violento di un loro compagno che da mesi impedisce loro di vivere con serenità l'ambiente scolastico.Una realtà che pare vada avanti da molti ...

Ryanair - il 28 settembre Sciopero europeo degli assistenti di volo : (Il capo di Ryanair Michael O’Leary – Foto: Ap/LaPresse) sciopero allargato per gli assistenti di volo Ryanair il prossimo 28 settembre, a cui aderiranno gli assistenti di volo di Italia, Belgio, Olanda, Portogallo e Spagna. L’annuncio è stato dato a Bruxelles dai rappresentanti del sindacato belga Cne il cui segretario Yves Lambot è una spina nel fianco di Ryanair e ha già partecipato alle serrate che hanno scosso l’estate della ...

