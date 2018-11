Spider-Man | un nuovo trailer per il DLC della prossima settimana

eurogamer

Marvel's Spider-Man si appresta a ricevere un nuovo DLC, come sappiamo infatti il nostro vecchio ragno di quartiere di villain ne ha da vendere per cui non è certo difficile fargli affrontare qualche nuova avventura.Come riporta Eurogamer la prossima settimana arriva Testa di martello nel DLC di Territori Contesi, l'ultima mini-campagna DLC per Spidey che sarà disponibile a partire dal prossimo 20 novembre.Il DLC rappresenta il secondo episodio della saga aggiuntiva "La Città che non dorme Mai", e avremo per l'appunto modo di conoscere più da vicino Testa di martello, descritto da Insomniac come un maestro del crimine organizzato noto per la sua ossessione per il pendolo d'oro della Mafia, ma anche per il cranio trasformato in un'arma mortale per via di un intervento chirurgico.