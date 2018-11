Il Segreto anticipazioni | ISAAC scopre che ELSA è ancora viva

Il Segreto anticipazioni 12 novembre 2018 : Dopo la scarcerazione, Alfonso accusa Emilia di aver ricevuto un trattamento di favore e insinua che sia scesa a patti con il nemico. Francisca intanto è scomparsa.

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : Gonzalo non vuole più stare con Maria : La notizia che state per leggere non è solo inquietante, ma addirittura impensabile. Le puntate che in Spagna sono già state trasmesse mostrano Maria e Gonzalo tornare a Puente Viejo. Nella cittadina spagnola incontreranno colui che è stato il loro peggiore nemico, Fernando Mesia. Quest’ultimo farà ancora del male alla coppia, presto se continuerete a leggere l’articolo, ne capirete il motivo. Il Segreto, anticipazioni trame ...

Il Segreto anticipazioni : FERNANDO propone a JULIETA di annullare il matrimonio con PRUDENCIO! : La decima stagione de Il Segreto, in partenza in Italia a fine novembre, avrà come protagonista il terribile FERNANDO Mesia (Carlos Serrano). Ritornato a Puente Viejo per sostituire la “scomparsa” Francisca Montenegro (Maria Bouzas), l’ex marito di Maria Castañeda (Loreto Mauleòn) avrà modo di trascorrere tantissimo tempo in compagnia di JULIETA Uriarte (Claudia Galan)… Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che JULIETA ...

Una Vita anticipazioni : Blanca scopre lo scrigno Segreto di Ursula - terremoto ad Acacias : Le anticipazioni delle puntate della soap Una Vita in onda da lunedì 12 al 16 novembre 2018 su Canale 5 sono pronte a rivelare cosa accadra' in quel di Acacias 38. Una scossa di terremoto, apparentemente innocua, sara' il preludio della tragedia che colpira' il quartierino la prossima settimana, mietendo vittime e feriti gravissimi. Intanto Antonito, stanco dei continui rifiuti di Lolita, decidera' di prendersi una pausa concedendosi un viaggio. ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Emilia e Alfonso dicono addio a Puente Viejo : Dopo l'omicidio di Perez, Emilia e Alfonso saranno costretti ad abbandonare Puente Viejo per sempre.

Il Segreto anticipazioni : Julieta viene arrestata : Claudia Galàn nei panni di Julieta in Il Segreto Brutte notizie per i tanti fan de Il Segreto. Dalla prossima settimana, infatti, la fortunata soap spagnola non andrà più in onda al sabato, cedendo il suo posto in palinsesto alla nuova edizione del talent Amici. Confermatissimo invece l’appuntamento con gli abitanti di Puente Viejo al pomeriggio dal lunedì al venerdì su Canale5, e in prime time al martedì su Rete4. Il Segreto: ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di lunedì 12 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 12 novembre 2018: Alfonso rivela ad Emilia di averla vista, nel corso della prigionia, mentre dormiva tra lenzuola pulite e con cibo a disposizione e le domanda il motivo di tale trattamento. Emilia non intende rispondere e così tra i due scoppia una tensione che non sfugge ai membri della famiglia… Onesimo intende organizzare un banchetto per festeggiare la riapertura ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Eva scopre il terribile Segreto di Tina! : Una scoperta pericolosissima è in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Nei prossimi episodi della soap in onda in Germania, infatti, un segreto davvero scottante verrà alla luce mettendo gravemente a rischio vita privata e professionale di uno dei personaggi in assoluto più amati. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania tra fine novembre e inizio dicembre… Tempesta d’amore, anticipazioni ...

Il Segreto - il Generale non mostra pietà per Emilia e Alfonso : anticipazioni puntata 6 novembre : La soap opera spagnola Il segreto, in onda ormai da cinque anni sulle reti Mediaset, narra le vicende, i segreti (e come no!), gli intrighi e i sotterfugi che hanno come sfondo Puente Viejo, una teoricamente placida cittadina iberica. All’ombra della notte ma anche alla luce del sole spagnolo accade di tutto e non si può mai star tranquilli: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto eventi clamorosi o addirittura catastrofici innescano complesse ...

Il Segreto - Emilia viene stuprata : anticipazioni trame dal 5 al 10 novembre : Ancora una volta arriva una settimana stracolma di intrighi, ricca di sotterfugi e piena di colpi di scena: stravolgimenti, vendette e misteri sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – che sembra molto placida e tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili – e in onda su Canale 5 da lunedì 5 a sabato 10 novembre alle 16.20 (il sabato alle ...

Il Segreto - Julieta in prigione e Francisca scomparsa : anticipazioni trame dal 12 al 16 novembre : Anche dopo sei anni dal suo inizio, la soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – che sembra molto placida e tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili –, non risparmia colpi di scena, morti, intrighi, amori leciti e clandestini nonché, ça va sans dire, segreti a non più finire. La serie iberica è in onda su Canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16 novembre alle ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 10 novembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 10 novembre 2018: Alfonso non riesce a superare ciò che è accaduto e dunque inizia a minarsi il rapporto tra lui ed Emilia, proprio come il Generale auspicava… Le intenzioni di Julieta sono sempre più chiare: la ragazza, dopo aver nuovamente incrociato lo sguardo di Prudencio, è molto spaventata e vuole lasciare Puente Viejo… I Mirañar hanno nuovamente a che fare con un altro fallimento di ...