Sondrio | bimbo di 5 anni trovato solo con dieci cani | affidato ai servizi sociali

(Di domenica 11 novembre 2018) Un bambino di appena cinqueera semprein casa, circondato dae da tantissimi escrementi e sporcizia varia. La vicenda ha luogo a Livigno in provincia di, dove il bambino non frequentava l'asilo e non era sorvegliato da nessuno. Sono intervenuti ie sono state mosse delle accuse a carico dei genitori troppo negligenti. Ora rischiano seriamente la patria potesta' del bambino, mentre lui è statoagli assistenti. La Procura di Milano decidera' sull'esito della triste vicenda. Il bambino era semprein una casa sporca di escrementi diQuella svolta aè una vicenda di abbandono che ha dell'incredibile, e non poteva passare di certo inosservata. Un bambino di appena cinquea Livigno è stato scoperto completamentea casa VIDEO tutto il giorno, senza qualcuno che si occupasse di lui durante ...