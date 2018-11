Maltempo Sicilia | Ferrovie | “Verso la riattivazione della circolazione in tutta l’Isola”

Maltempo sull’Italia Occidentale - tra nuove esondazioni in Sicilia ed allagamenti in Liguria : Maltempo live Un minimo depressionario sul Golfo del Leone (1012 hPa) attiva un flusso di correnti di Scirocco sul Tirreno e sul Ligure con ancora rovesci o temporali intensi al Nord-ovest e tra le isole Maggiori. Da domani il tempo migliorerà sulla penisola salvo residua instabilità sulla Sicilia. radar della protezione civile delle 16.00 Ma guardiamo a quanto accaduto oggi partendo dalla Liguria ove si segnalano fenomeni marittimi ...

Maltempo in Sicilia - esonda torrente a Mazara del Vallo : case allagate e danni : Il Maltempo non è ancora finito: quando è ancora vivo il ricordo della strage della famiglia Giordano a Casteldaccia , in provincia di Palermo, nel trapanese è straripato a causa delle forti piogge ...

Maltempo Sicilia : Anas chiude il tratto di strada statale “Delle Solfare” : Sulla strada statale 190 ‘delle Solfare’ e’ provvisoriamente chiuso il tratto dal km 17,200 – al km 21,000 tra a Sommatino e Ravanusa, in provincia di Caltanissetta, a causa del pericolo caduta di massi sul piano viabile. Lo rende noto l’Anas con un comunicato stampa. Il traffico e’ deviato con delle indicazioni in loco. L'articolo Maltempo Sicilia: Anas chiude il tratto di strada statale “Delle ...

Maltempo Sicilia - esonda il fiume Mazaro : due famiglie evacuate - ancora case allagate e barche affondate : E’ straripato per via delle forti piogge della notte il torrente Mazaro, nel trapanese, che attraversa Mazara del Vallo. I danni sono stati ingenti: circa venti barche travolte dalla piena sono affondate e alcune sono andate completamente distrutte. Allagati gli edifici nelle zone basse della città con molti residenti costretti a riparare ai piani superiori. E’ di due nuclei familiari, uno di sei persone e uno di tre, evacuati dallo ...

Maltempo Sicilia - esonda il fiume Mazaro : due famiglie evacuate - ancora case allagate e barche affondate : E’ straripato per via delle forti piogge della notte il torrente Mazaro, nel trapanese, che attraversa Mazara del Vallo. I danni sono stati ingenti: circa venti barche travolte dalla piena sono affondate e alcune sono andate completamente distrutte. Allagati gli edifici nelle zone basse della città con molti residenti costretti a riparare ai piani superiori. E’ di due nuclei familiari, uno di sei persone e uno di tre, evacuati dallo ...

Allerta Meteo - weekend di forte Maltempo al Nord e all’estremo Sud : forti temporali in Sicilia - nubifragi in Liguria e piogge in Lombardia [MAPPE] : 1/19 ...

Maltempo - allerta meteo in Sicilia : in arrivo forti piogge : La Protezione Civile della Sicilia ha diramato per oggi un'allerta meteo arancione nella parte occidentale e gialla nella parte orientale dell'isola

Maltempo - Sicilia “colpita e affondata” dai temporali Mediterranei : disastro a Mazara del Vallo - Allerta Meteo in tutta l’isola [LIVE] : Allerta Meteo – Come ampiamente previsto nelle scorse ore, violenti temporali hanno colpito la Sicilia occidentale nella notte e nelle prime ore del mattino. Sono caduti addirittura 106mm di pioggia a Mazara del Vallo, 91mm a Salemi, 80mm a Fulgatore, 51mm a Marsala, 46mm a Castelvetrano, 40mm a Sciacca, 38mm a Erice, 34mm a Trapani e Partanna. Parliamo quindi di vere e proprie bombe d’acqua, in un’area già messa a dura prova ...

Maltempo in Sicilia : nubifragio su Mazara del Vallo - straripa il Mazaro e trascina via le barche : Forti piogge in Sicilia, colpita Mazara del Vallo da un nubifragio. straripa il fiume cittadino. Rispettata in pieno l'allerta arancione emessa ieri per la Sicilia : un forte temporale si è...

Maltempo in Sicilia - Mazara allagata a causa di un fiume straripato - : Nuova perturbazione nell'isola a una settimana dalla tragedia di Casteldaccia. Vigili del fuoco in azione anche con i soccorritori acquatici. Oggi è allerta arancione in un'ampia area della regione

Maltempo Sicilia : esonda fiume a Mazara del Vallo - allagamenti e disagi nel Trapanese : A causa delle piogge incessanti, si registrano disagi e allagamenti in alcuni centri della provincia di Trapani. E’ esondato il fiume Mazaro a Mazara del Vallo: le zone basse della città sono state invase dall’acqua e molte persone sono state costrette a salire ai piani alti delle case. Sul posto squadre dei vigili del fuoco. Il comando provinciale di Trapani ha inviato anche la sezione soccorritori acquatici. L'articolo Maltempo ...

Maltempo : oggi allerta meteo arancione in Sicilia : Palermo, 10 nov. (AdnKronos) - Livello di allerta arancione oggi in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24 oggi.

Maltempo Sicilia - “cronaca di un disastro annunciato” : e domani è ancora allerta : “Porteremo al governo nazionale la cronaca di un altro disastro annunciato. Con un cambiamento delle condizioni meteorologiche ormai note il territorio non riceve una manutenzione adeguata”. Cosi’ il presidente nazionale della Confederazione italiana agricoltori (Cia), Dino Scanavino, all’indomani della sua visita nel Catanese e nel Siracusano per un sopralluogo nei territori colpiti dal nubifragio dello scorso 18 ...

Allerta Maltempo arancione in Veneto - Emilia-Romagna e Sicilia : Roma, 9 nov., askanews, - Una perturbazione di origine atlantica tenderà da stasera a posizionarsi tra la Tunisia e lo Stretto di Sicilia, determinando condizioni di maltempo sulla Sicilia, in ...