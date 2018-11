Le App disponibili e gratis di Iptv

Costano Appena 25 euro le Xiaomi AirDots - nuove cuffie Bluetooth 5.0 disponibili in Cina : Xiaomi presenta un paio di auricolari Bluetooth 5.0, Xiaomi AirDots Youth Edition, vendute al prezzo di 25 euro in Cina, e con molte funzioni interessanti. L'articolo Costano appena 25 euro le Xiaomi AirDots, nuove cuffie Bluetooth 5.0 disponibili in Cina proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 e Apple Watch Serie 4 GPS disponibili negli store TIM : Il portafoglio di prodotti di TIM si è arricchito con due nuovi device capaci di stuzzicare la curiosità di tanti appassionati di tecnologia: Xiaomi Mi 8 e Apple Watch Serie 4 GPS L'articolo Xiaomi Mi 8 e Apple Watch Serie 4 GPS disponibili negli store TIM proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo trailer di Battlefield V mostra le mAppe multiplayer disponibili al lancio : Electronic Arts ha pubblicato un nuovo trailer per Battlefield V che mette in mostra le mappe multiplayer che saranno disponibili al suo lancio. Secondo la descrizione, riportata da DSOGaming, i giocatori combatteranno in setting inesplorati della Seconda Guerra Mondiale su mappe che metteranno alla prova la loro squadra in epiche esperienze multiplayer.Il gioco includerà otto mappe multiplayer che saranno ambientate in Francia, Olanda, Norvegia ...

Sticker Telegram su WhatsApp : due pacchetti disponibili - anche di Halloween : Gli Sticker di WhatsApp sono ormai un cult, benché la loro diffusione lato server non sia ancora troppo estesa (bisognerà attendere metà novembre perché tutti possano fruirne, anche se in questo articolo abbiamo provveduto a darvi qualche dritta per forzarne il roll-out). Gli utenti che già dispongono degli adesivi su WhatsApp potranno oggi sbizzarrirsi ad inviarne all'impazzata per Halloween, approfittando, volendo, anche di quelli messi a ...

Perché gli sticker WhatsApp non disponibili per tutti? Consigli per adesivi su iPhone e Android : Perché gli sticker WhatsApp o italianizzando, gli adesivi della stessa applicazione di messaggistica non sono ancora disponibili sul mio iPhone o sul mio smartphone Android? Non è affatto difficile imbattersi nella domanda sui social o in gruppi dedicati al servizio. Sono in molti infatti ad essere ancora a secco della funzionalità, senza un'apparente motivo. Come comportarsi dunque? La prima cosa da dire è che la distribuzione degli sticker ...

Come inviare gli adesivi WhatsApp su Android e iPhone : tutti gli sticker disponibili in lista : Non si fa che parlare degli adesivi WhatsApp, gli sticker che sono giunti in questa settimana sull'applicazione di messaggistica nella sua versione Android e pure per iPhone. Più di qualcuno si sta ora chiedendo Come inviarli nelle chat singole e di gruppo e pure Come è possibile aggiungerne sempre di nuovi, magari stupendo i nostri interlocutori. Partiamo da una guida esaustiva su Come inviare gli adesivi WhatsApp da dispositivo Android. La ...

Ecco le App di Samsung disponibili su Android 9 Pie : Samsung aggiornerà quasi tutte le sue app di sistema alla nuova grafica Experience 10 che debutterà su Android 9 Pie. Ecco come provarle in anteprima Download APK app Samsung disponibili su Android 9 Pie con Samsung Experience 10 Samsung sta lavorando moltissimo per aggiornare i suoi dispositivi all’ultima versione di Android, la 9.0 con nome […]

Ecco le App di Samsung disponibili su Android 9 Pie : Samsung aggiornerà quasi tutte le sue app di sistema alla nuova grafica Experience 10 che debutterà su Android 9 Pie. Ecco come provarle in anteprima Download APK app Samsung disponibili su Android 9 Pie con Samsung Experience 10 Samsung sta lavorando moltissimo per aggiornare i suoi dispositivi all’ultima versione di Android, la 9.0 con nome […]

U2 a Milano : ultimi biglietti disponibili e l’App per interagire durante i concerti : Gli U2 a Milano si esibiranno per quattro concerti al Mediolanum Forum di Assago in programma rispettivamente per l'11, 12, 15 e 16 ottobre. La band irlandese torna in Italia per quattro eventi live che hanno registrato il sold out nel giro di pochi giorni. Pochissimi biglietti sono stati messi in vendita nelle scorse ore, in zone che consentono una visione laterale e limitata dello spettacolo, anche questi a ruba in pochi istanti. Per ...

MAppe Call Of Duty Black Ops 4 : Ecco Quelle Disponibili Al Lancio : Quali e quante Mappe saranno Disponibili in Call Of Duty Black Ops 4? Ecco le Mappe che saranno Disponibili al Lancio di Call Of Duty Black Ops 4 Mappe Call Of Duty Black Ops 4 Inutile negarlo: Call of Duty: Black Ops 4 è uno dei giochi più attesi del 2018 e siamo ormai prossimi al suo arrivo […]

MAppe Call Of Duty Black Ops 4 : Ecco Quelle Disponibili Al Lancio : Quali e quante Mappe saranno Disponibili in Call Of Duty Black Ops 4? Ecco le Mappe che saranno Disponibili al Lancio di Call Of Duty Black Ops 4 Mappe Call Of Duty Black Ops 4 Inutile negarlo: Call of Duty: Black Ops 4 è uno dei giochi più attesi del 2018 e siamo ormai prossimi al suo arrivo […]

Call of Duty Black Ops 4 : ecco la lista completa delle mAppe disponibili al lancio : A conclusione di una lunga campagna di teaser condotta da Treyarch a riguardo dei contenuti di Call of Duty: Black Ops 4, gli sviluppatori hanno finalmente svelato il numero e i singoli nomi delle mappe che saranno incluse nel gioco al lancio, previsto per il 12 ottobre su Xbox One, PS4 e PC.Come riferisce VG24/7, le mappe al lancio saranno ben 14, di cui 10 completamente inedite. Le restanti 4 sono vecchie conoscenze dei fan veterani della ...

Tecnologia : nuovi iPhone disponibili da oggi anche in Italia - file negli Apple store : Da oggi è possibile acquistare anche in Italia i nuovi iPhone Xs e Xs Max e Apple Watch Series 4: per la prima volta le code in attesa dell’apertura dei negozi si sono viste anche nel centro di Milano, dove da luglio è aperto il nuovo store di Piazza Liberty, a due passi dal Duomo. I nuovi iPhone XS 5.8″ e iPhone XS Max 6,5″ hanno display Super Retina, un sistema a doppia fotocamera migliorato e più veloce, il primo chip a 7 ...

Assunzioni Apple 2018 : offerte di lavoro in arrivo - ecco posizioni aperte - posti disponibili e come candidarsi : Fondata da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, nel 1976, la compagnia , nel corso degli anni, ha lanciato sui mercati di tutto il mondo prodotti sempre innovativi che hanno avuto enorme ...