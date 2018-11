Serie A | vittorie esterne per Torino e Sassuolo contro Sampdoria e Chievo

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : Posillipo solo in vetta - vittorie di misura per Ortigia - Trieste e Napoli : Si sono giocati soltanto quattro match della Serie A1 di Pallanuoto nella giornata odierna: ai rinvii per impegni europei delle tre formazioni scese in acqua in Champions League si è aggiunto quello per la morte di Marco Paganuzzi, che ha portato allo stop di Florentia-Quinto. Il Posillipo resta così solo in vetta dopo la rotonda vittoria esterna sulla Lazio con il roboante punteggio di 7-14, mercoledì i campani saranno raggiunti in vetta dalla ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : vittorie della Fiorentina e della Roma nella sesta giornata : In attesa del posticipo domenicale tra Milan e Juventus tanto atteso, il sesto turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 ha emesso le proprie sentenze. La Fiorentina di Antonio Cincotta ha sconfitto 2-0 al “Gino Bozzi” di Firenze il Tavagnacco. Le viola hanno riscattato l’amara eliminazione negli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea, centrando i tre punti grazie alle marcature della belga ...

Lazio-Inter - i precedenti a Roma in Serie A : 27 vittorie biancocelesti - 21 nerazzurre : Lazio ed Inter tornano a confrontarsi questa sera allo stadio Olimpico, calcio d'inizio alle ore 20.30 [VIDEO], a poco più di cinque mesi dall'emozionante contesa che consentì ai nerazzurri la qualificazione all'attuale Champions League. Anche stasera sono in palio punti pesanti, più o meno per lo stesso obiettivo considerato che nessuna delle due formazioni parla di scudetto e che l'eventuale vittoria è utile per restare agganciati al treno ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : vittorie per Cagliari e Frosinone. Sassuolo-Bologna e Genoa-Udinese finiscono 2-2 : Tanti gol nelle prime sfide domenicali della decima giornata della Serie A di Calcio. Nel lunch match pareggio per 2-2 tra Sassuolo e Bologna. La squadra di Inzaghi è passata per due volte in vantaggio, prima con Palacio dopo appena due minuti e poi con Mbaye al 56’, ma i neroverdi hanno saputo reagire alla grande con la rete di Marlon al 17’ e poi il rigore trasformato da Boateng all’85’. Un punto che sta stretto però ad entrambe le squadre, ...

RISULTATI Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : Cosenza e Ascoli - vittorie pesanti! : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi dell'ottava giornata. Si torna a giocare dopo la sosta: il clou è al Tombolato con Cittadella-Brescia(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 17:11:00 GMT)

Basket - 2a giornata Serie A 2018-2019 : Milano - Venezia e Cremona uniche a due vittorie - cadono Avellino e Trento : Quella andata in scena oggi è stata una seconda giornata di campionato scoppiettante a livello di risultati. Se Milano e Venezia confermano le proprie ambizioni, andando a vincere rispettivamente a Bologna e Pistoia, per Avellino c’è uno stop inatteso a Cremona, che rimane in testa alla classifica assieme alle due squadre sopracitate. Seconda sconfitta per Trento, che si ritrova tra le tre formazioni ancora inchiodate a zero punti (le ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : facili vittorie per Colorno e Valsugana. Pavia devastante : Partita la Serie A di Rugby femminile: nella prima giornata partenze sprint del Colorno, campione in carica, e del Valsugana, finalista perdente della scorsa edizione. Sempre nel Girone 1 roboante successo del Pavia, che recupera la penalizzazione, a Verona, mentre vincono anche Villorba (con bonus) e Benetton. Nel Girone 2 a gonfie vele la Capitolina, travolgente anche Ferrara, mentre Bologna cancella la penalizzazione. Vittoria in trasferta ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : le vittorie di Lucca - Schio e Torino chiudono l’Opening Day : Si è concluso a Torino l’Opening Day 2018, l’evento che apre la stagione del campionato italiano di Basket femminile. Ieri erano state disputate le prime tre partite, mentre oggi sono arrivate le vittorie del Gesam Gas&Luca Lucca, del Famila Schio e della Iren Fixi Torino. Il programma odierno è stato aperto dal derby toscano, che ha visto la vittoria di Lucca contro la neopromossa Use Bk Rosa Empoli con il punteggio di 75-67. ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : le vittorie di Lucca - Schio e Torino chiudono l’Opening Day : Si è concluso a Torino l’Opening Day 2018, l’evento che apre la stagione del campionato italiano di Basket femminile. Ieri erano state disputate le prime tre partite, mentre oggi sono arrivate le vittorie del Gesam Gas&Luca Lucca, del Famila Schio e della Iren Fixi Torino. Il programma odierno è stato aperto dal derby toscano, che ha visto la vittoria di Lucca contro la neopromossa Use Bk Rosa Empoli con il punteggio di 75-67. ...

Udinese-Juve 0-2 - Ronaldo c’è (e segna) : 8 vittorie su 8 I gol Serie A : classifica|I risultati Empoli-Roma 0-2 : la diretta : I campioni d’Italia continuano la marcia a punteggio pieno in campionato e Champions. Il portoghese al Friuli ha dimostrato di non risentire delle accuse per il presunto stupro

Udinese-Juve 0-2 - Ronaldo c’è (e segna) : 8 vittorie su 8 I gol Serie A : classifica|I risultati Empoli-Roma 0-2 : la diretta : I campioni d’Italia continuano la marcia a punteggio pieno in campionato e Champions. Il portoghese al Friuli ha dimostrato di non risentire delle accuse per il presunto stupro

Udinese-Juve 0-2 - Ronaldo c’è (e segna) : 8 vittorie su 8 I gol Serie A : classifica|I risultati E Ora Empoli-Roma : la diretta : I campioni d’Italia continuano la marcia a punteggio pieno in campionato e Champions. Il portoghese al Friuli ha dimostrato di non risentire delle accuse per il presunto stupro

Udinese-Juve 0-2 - Ronaldo c’è (e segna) : 8 vittorie su 8 I gol Serie A : classifica|I risultati : I campioni d’Italia continuano la marcia a punteggio pieno in campionato e Champions. Il portoghese al Friuli ha dimostrato di non risentire delle accuse per il presunto stupro

Serie B : vittorie per Pescara e Foggia su Benevento e Ascoli : Roma, 6 ott., askanews, - Tre punti d'oro per Foggia e Pescara che piegano in casa rispettivamente l'Ascoli e il Benevento. Un punto a testa per Carpi e Cosenza che pareggiano 1-1 e Cremonese e ...