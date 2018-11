Lotta scudetto | Juve spietata ma spesso distratta Napoli e Inter a caccia del sogno

Allegri accende la corsa scudetto : “Juve - Napoli ed Inter in Lotta” : Massimiliano Allegri ha parlato della corsa scudetto, con la Juve di certo favorita, ma le rivali competitive non mancano “Le nostre rivali sono sia l’Inter che il Napoli. I nerazzurri hanno tutto per competere, gli azzurri non sono cambiati nei giocatori e con Ancelotti sono ancora competitivi”. E’ il parere dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri sulle avversarie per lo scudetto. Dopo 10 giornate ...

Clamoroso allo Stadium : il Genoa blocca la Juventus e riapre la Lotta per lo scudetto : 1/72 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Serie A Story - stagione 2001-02. La Juve vince il suo 26° scudetto in un’emozionante Lotta a tre con Roma e Inter : Correva l’anno 2001. La Roma torna a vincere lo scudetto dopo 18 anni dall’ultimo campionato vinto (è il terzo nella storia del club capitolino), festeggiato con uno storico evento tenutosi al Circo Massimo il 24 giugno 2001 davanti a migliaia (quasi un milione) di tifosi Romanisti giunti a Roma da tutta Italia che vide tra i suoi momenti salienti il concerto di Antonello Venditti e uno spogliarello di Sabrina Ferilli, oltre all’arrivo sul palco ...

Roma - PalLotta fissa i premi per Scudetto - Coppa Italia e qualificazione Champions : “Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma ha approvato il Progetto di bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso al 30 giugno 2018″, lo rende noto il club di Pallotta attraverso il proprio sito ufficiale. I RISULTATI ECONOMICI DEL CLUB DI Pallotta Il Progetto del Bilancio di esercizio sarà sottoposto ad approvazione dell’Assemblea […] L'articolo Roma, Pallotta fissa i premi per ...