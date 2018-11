Diciotti | procura di Catania chiede l’archiviazione per Salvini | “Stop a sbarco scelta

La procura di Catania ha chiesto l’archiviazione delle accuse contro Salvini per il caso Diciotti : La procura di Catania ha chiesto l’archiviazione delle accuse contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave militare Diciotti risalente allo scorso agosto. L’annuncio è stato dato dallo stesso Salvini durante una diretta Facebook. Il caso della The post La procura di Catania ha chiesto l’archiviazione delle accuse contro Salvini per il caso Diciotti appeared first on Il Post.

La procura di Catania ha richiesto l'archiviazione per Matteo Salvini nel caso Diciotti : La procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione nei confronti di Salvini per la vicenda della Diciotti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook. Il Tribunale dei ministri etneo che avrà adesso novanta giorni di tempo per decidere se accoglierla o meno."Quanto si è pagato per quest'inchiesta? Quanti uomini sono stati impiegati?". E' quanto si è chiesto il ministro ...

Diciotti : tribunale dei ministri di Palermo rinvia gli atti alla Procura : Cambia sede l'inchiesta per sequestro di persona aperta a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito al trattenimento sulla nave Diciotti dei migranti soccorsi in mare dalla Guardia ...