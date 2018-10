Juventus | disposta la riesumazione del cadavere di Raffaello Bucci dopo l’inchiesta di

sportfair

(Di martedì 30 ottobre 2018) Ildiverrà riesumatola richiesta del nuovo procuratore capo di Cuneo: i dettagli “Il nuovo procuratore capo di Cuneo,la messa in onda dell’inchiesta di Report, ha disposto ladeldi, ex ultrà e dipendente dellaprecipitato nel luglio del 2016 da un viadotto dell’autostrada Torino-Savona“. Questo l’annuncio da parte dell’account Twitter di Report, un annuncio che potrebbe essere molto importante ai fini delle indagini. La questione legata asembra non essere definitivamente chiusa, il nuovo procuratore capo di Cuneo vuole vederci chiaro in merito all’accaduto.L'articololadeldil’inchiesta di Report SPORTFAIR.