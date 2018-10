Meet & Greet MTV EMA | vieni a scoprire i volti italiani che ti accompagneranno verso

Come aggiudicarsi due biglietti per il tour di Emma e un Meet&great con Charity Stars : Emma tornerà sul palco a febbraio con la seconda parte del tour dopo l’album Essere Qui uscito lo scorso 26 gennaio, e Charity Stars dà la possibilità di aggiudicarsi due biglietti del tour di Emma e un meet&great con lei. L’artista è al momento ferma dall'uscita del terzo singolo disco d'oro "Mi parli piano", ma sta già lavorando al tour e alle sorprese che sta riservando ai suoi fan. Qualche indizio è arrivato in questo periodo, Come una ...

Il Pagante a Milano per l’album Paninaro 2.0 : info biglietti in prevendita e Meet&greet : Il Pagante a Milano sarà il prossimo 6 dicembre al Fabrique. L'evento sarà l'occasione giusta per la presentazione dal vivo del nuovo album, Paninaro 2.0, il disco che vedrà la luce venerdì 21 settembre, disponibile in tutti i negozi di musica e negli store digitali. Paninaro 2.0 è il nuovo progetto discografico del trio milanese che verrà presentato con un primo concerto proprio a Milano, al Fabrique, nel mese di dicembre. La data è quella ...