huffingtonpost

: L'economista Daniel Gros sulla bocciatura della manovra: 'Sui mercati non sarà l'Apocalisse, ma l'Italia balla sull… - Salv_Dangelo : L'economista Daniel Gros sulla bocciatura della manovra: 'Sui mercati non sarà l'Apocalisse, ma l'Italia balla sull… - HuffPostItalia : L'economista Daniel Gros sulla bocciatura della manovra: 'Sui mercati non sarà l'Apocalisse, ma l'Italia balla sull… -

(Di martedì 23 ottobre 2018) No, suinon sarà l'Apocalisse. I rischi, però, restano elevati perché si balla "sull'orlo del precipizio" e per far cambiare il vento, in negativo, "basta poco". L'tedesco, direttore del Centre for European Policy Studies (Ceps) valuta così - in un'intervista a Huffpost - l'impatto suida parteCommissione europea.Da Bruxelles arriva unastoricalegge di bilancio italiana. La tempesta suisalirà di livello?"La decisione di per sé non dovrebbe avere un grande impatto suiperché significa poco".Però è la prima volta che viene adottata una decisione del genere nei confronti di uno Stato membro."L'importante per inon è quello che succede a Bruxelles, ma a Roma. Se il governo dirà che farà il ...