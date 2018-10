Legge bilancio | Tria alla Ue | ' scelta Italia difficile ma necessaria'

Legge bilancio - Tria : 'impegno taglio deficit strutturale dal 2022' : Il MEF pubblica la lettera con cui il ministro dell'economia Giovanni Tria risponde alle richieste di chiarimenti contenute nella missiva inviata a Roma da Bruxelles. Nella lettera si Legge che:

Legge di bilancio 2019 : che cos'è - cosa prevede e quali sono le prossime scadenze : ... Valdis Dombrovskis, e dal commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, al ministro dell'Economia italiano, Giovanni Tria. Il 22 ottobre il governo ha risposto alla Commissione . Legge di ...

Lettera Ue dovuta. Confermare deficit al 2 - 4% - ma riscrivere Legge di Bilancio : La Lettera della Commissione europea consegnata ieri da Pierre Moscovici al ministro Tria è un atto dovuto. Stavolta almeno, a differenza del 2011 con la famosa missiva della Bce, le procedure formali sono rispettate. Sarebbe interessante sapere dal Commissario Moscovici quando recapiterà analoga Lettera al ministro Scholz per segnalare a Berlino la continua, gravissima, infrazione del limite di saldo commerciale fissato dal Six ...

Legge di bilancio - se rimarrà così l'Ue la boccerà : cosa succederebbe? : ...quando un governo non rispetta le raccomandazioni comunitarie e si trova in una situazione di deficit eccessivo possa vedersi irrogare sanzioni con obiettivo ultimo quello di evitare che una politica ...

Legge di bilancio - da Draghi monito all'Italia : 'così salgono i costi per tutti' : Il presidente della Bce non ha mai citato l'Italia espressamente, ma le sue parole di avvertimento sono state interpretate dai mercati come un evidente monito alla terza economia dell' area euro . Lo ...

Legge di bilancio - Mattarella vede Moscovici : dialogo e confronto per trovare intesa : Roma. Un clima cordiale e costruttivo per l'incontro chiesto dal commissario europeo all'economia e alle finanze Pierre Moscovici al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Parlando con il commissario francese, riferiscono fonti del Quirinale, Mattarella ha auspicato che ci sia il ...

Legge di Bilancio e spread : cosa succede se supera i 400 punti? : Questa soglia, come ha affermato il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, potrebbe spingere il Governo a rivedere la posizione su alcuni numeri inclusi nella Legge di Bilancio, su tutti il deficit/...

Sanità - dalla Legge di Bilancio fondi per contratti del personale e spese farmaceutiche : L'approvazione del Consiglio dei Ministri del Decreto semplificazione , Disposizioni urgenti per la deburocratizzazione, la tutela della salute, le politiche attive del lavoro e altre esigenze ...

Legge di bilancio 2019 : le novità su Flat tax - Ires e investimenti : Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di Legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e al bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021 (Dpb). Nella riunione di lunedì scorso ha anche approvato un decreto-Legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e un secondo decreto-Legge che introduce disposizioni per la deburocratizzazione, per la tutela della salute, le politiche attive del lavoro ...

Legge di Bilancio - medici critici : “Servono borse di specializzazione. Da quota 100 rischi per la tenuta degli ospedali” : Non solo l’abolizione (prossima ventura) del numero chiuso per la facoltà di medicina. Nella Legge di Bilancio c’è una piccola manovra nella manovra in campo sanitario. Una serie di interventi con nuovi fondi per rinnovi contrattuali, spese farmaceutiche, riduzione delle liste d’attesa e creazione di un’anagrafe nazionale dei vaccini. Le misure tuttavia non convincono medici e veterinari, pronti a scendere in piazza il 9 ...