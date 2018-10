Ragazze d' argento vivo Non è la fine del sogno

È argento per le Ragazze del Volley italiano : E' finita 2 a 3 la finale dei Mondiali femminili di pallavolo [VIDEO] che ha visto scontrarsi le due squadre più forti, Italia e Serbia. Purtroppo le nostre bravissime ragazze non hanno potuto “smontare” la squadra serba, che è stata l'unica formazione a batterle nel corso della gara. Forse a penalizzarle anche la tensione e la stanchezza dopo dieci set giocati in sole 24 ore. Un argento che brilla d'oro, perché la nostra squadra di giovanissime ...

