06 08 2018 TRIESTE IN DIRETTA - Udine 20

La San Marco a TriestEspresso 2018 presenta V6 : La San Marco Spa, storica azienda italiana specializzata nella produzione di macchine per caffè espresso, macinadosatori e altre apparecchiature professionali tra le più conosciute al mondo, conferma la sua presenza alla nona edizione di TriestEspresso Expo, in programma presso i suggestivi magazzini del Porto Vecchio di Trieste dal 25 al 27 ottobre. Tra le tante novità oggetto ...

Vela – Cetilar M32 Sailing Series 2018 : Vitamina Veloce Sideral secondo a Trieste : Vitamina Veloce Sideral chiude secondo il circuito M32 Con le ultime, spettacolari prove disputate sabato scorso nel golfo di Trieste, si è conclusa l’ultima tappa delle Cetilar M32 Sailing Series 2018, il circuito internazionale di regate riservato ai catamarani M32 che nel corso dell’anno è andato di scena a Valencia, Marina di Pisa, Kristiansand (NOR), Aarhus (DEN) e Gargnano, sul lago di Garda. Una stagione intensa, che ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Trieste ingaggia Ojars Silins a gettone per far fronte ai problemi di infortuni dei lunghi : A Trieste la fortuna è cieca, ma la iella ci vede benissimo, almeno per quanto riguarda i problemi con i lunghi del roster di Eugenio Dalmasson. Per tempi più o meno lunghi, sono fuori per infortunio Matteo Da Ros, Giga Janelidze, Justin Knox e Hrvoje Peric: la società triestina è dunque corsa ai ripari ed ha trovato un’ottima copertura nel ruolo di 4. Si tratta di Ojars Silins, venticinquenne di Riga che il campionato italiano ha imparato ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Torino batte Trieste 86-74 non senza qualche problema : Si è concluso da poco l’anticipo della 2a giornata di Serie A 2018-2019. Di fronte al PalaRuffini si sono ritrovate la Fiat Torino e l’Alma Trieste, con i padroni di casa che si sono imposti con il risultato di 86-74 alla fine di un match più combattuto di quanto non direbbe il punteggio. A fare la differenza in negativo è stata sicuramente la cortezza della panchina di Trieste, a cui mancava anche Justin Knox. Il primo quarto ...

Linea blu 13 ottobre 2018 in diretta da Trieste per la Barcolana : Mezzo secolo di sport, avventura, voglia di stare insieme. Centinaia di barche, dalle vele d'epoca agli scafi di ultima generazione, migliaia di velisti, una città vestita a festa: anche quest'anno ...

Basket - 2a giornata Serie A 2018-2019 : si apre con Torino-Trieste. C’è Bologna-Milano - Brescia cerca la prima vittoria con Reggio Emilia : La seconda giornata della Serie A di Basket si apre con l’anticipo del sabato sera tra la Fiat Torino e l’Alma Trieste. Dopo la buona prestazione in Supercoppa, Torino non è più riuscita a confermarsi, perdendo le successive tre partite in Eurocup e campionate. Tre sconfitte arrivate tutte di misura e che dimostrano che alla Fiat manca ancora qualcosa nei momenti finali del match. Un ko per pochi punti che è anche quello che ha ...

Basket - Serie A 2018-2019 : la prima giornata. Milano riparte dal Forum con Brindisi - Venezia-Torino big match - Trieste al grande ritorno contro Bologna : Manca appena un giorno e poi le chiacchiere finiranno, lasciando spazio ai verdetti del campo. La Serie A 2018-2019 riparte da Avellino-Cantù sul neutro di Pistoia, con l’Olimpia Milano che esordirà in casa contro l’Happy Casa Brindisi (che potrebbe sorprendere sul lungo periodo, anche visti gli esiti della preparazione). Il vero match di spicco, però, sembra essere quello tra Venezia e Torino, mentre Trieste ritrova la Serie A a 14 ...

Trieste Next 2018 : taglio del nastro e apertura ufficiale in piazza Unità d'Italia : Concetti ribaditi negli interventi che si sono susseguiti, con particolare riferimento all'apporto fondamentale della ricerca e della scienza come investimento per il futuro della Regione Friuli ...

Festival Pianistico Trieste 2018 - 'Giovani interpreti & grandi Maestri' : ... 20.30 Dal 17/09/18 al 15/10/18 Per maggiori informazioni Sito web: http://www.acmtriodiTrieste.it Vedi Calendario Spettacoli >>> in calendario 'Bootes. Pietra e acciaio' di Monika Sugnaux-Kersten ...

TRIESTE SCIENCE+FICTION 2018 - I primi titoli : In un mondo post apocalittico che ricorda quello di Mad Max, il pianeta ha ormai esaurito ogni risorsa e le terre emerse hanno l'aspetto di desolati deserti: tuttavia, la razza umana è sopravvissuta, ...

Al via Trieste Next 2018 sul confine fra biologico e biotecnologico : Al via Trieste Next 2018 sul confine fra biologico e biotecnologico – Medicina personalizzata, terapia genica, intelligenza artificiale, uomo “aumentato” da protesi bioniche e cibernetiche, varietà agricole high tech, controllo del clima, economia circolare: sono questi alcuni degli argomenti sui quali, dal 28 al 30 settembre, si confronteranno esperti internazionali durante la settima edizione di Trieste Next 2018. Quest’anno il tema ...

The International Trieste Tattoo Expo 16-18 novembre 2018 - Udine 20 : E ancora il punto riservato agli spettacoli, con musica dal vivo, art fusion, body painting, danze tribali e una competizione di ballo tra Crew. Ci saranno anche stand gastronomici, con specialità ...

Nicole Reia è Miss Trieste 2018 : E' una studentessa di 18 anni la più bella giuliana. Suona il pianoforte e ama parecchio lo sport, tant'è che fa gare di tuffi, pallavolo, pattinaggio e atletica. Le piacerebbe naturalmente fare la modella ma sogna anche di diventare criminologa

Festival Pianistico Trieste 2018 nel segno della scuola pianistica dell'Est : Nel segno della scuola pianistica dell'Est, con una ventata caleidoscopica di protagonisti, si prefigura la 17edizione del Festival Pianistico Trieste 2018 'Giovani interpreti & grandi Maestri' curato ...