Tu si que vales 2018 diretta quarta puntata 20 ottobre | anticipazioni

Marco Lincetto detto Turbolince morto - addio al volto di Tu si que l vales e La Corrida : In molti lo ricordano per le sue partecipazioni televisive e, dalle parti di Padova, per le sue numerose apparizioni nei diversi spettacoli di piazza e non solo. Mirco Lincetto è morto a soli 55 anni, l’uomo aveva partecipato a La Corrida di Gerry Scotti e a Tu si que vales . Nel 2014 aveva partecipato al programma con in giuria Maria De Filippi esibendosi prima con “I giardini di marzo” di Lucio Battisti e poi con un brano ...

Tu si que vales - in studio coi fuseaux. Scotti : "Rudy ha occhio solo per..." : Anche la terza puntata di Tu si que vales si è rivelata uno show che piace a pubblico e telespettatori. I numeri degli ascolti sono lì a dimostrarlo. E come spesso accade tra bellissime esibizioni e devertenti performance, non mancano siparietti tra i giurati. Che non mancano mai di divertirsi e di far divertire. Sul palco si è presentato Silvio Sabba che ha mostrato un allenamento molto particolare e capace di lasciare a bocca aperta Scotti e ...